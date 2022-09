Die Lage am Morgen

Es geht mir um das Wort Strukturwandel, das mir aus dem Ruhrgebiet geläufig ist. So lange ich denken konnte, war dort von Strukturwandel die Rede, also davon, wie in einer Region, die von Kohle und Stahl gelebt hat, neue Arbeit entstehen kann – und, fast genauso wichtig, eine neue Identität.

Im Ruhrgebiet, so nehme ich das wahr, gibt es viel Nostalgie, viel Verklärung. Man singt immer noch gern das Steigerlied (»Glück auf, Glück auf«), obwohl niemand mehr einen Steiger in der Familie hat. Man romantisiert Kohle, Stahl und alles, was daran hing (unter anderem eine Menge Dreck). Und auf jeder Party meiner Freunde von dort wird irgendwann »Bochum« von Herbert Grönemeyer gespielt, der über diese Stadt singt: »Du hast nen Pulsschlag aus Stahl« – und: »Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt«. Das grölen dann meine Freunde und ich, die wir Unternehmensberater, Redakteure oder Pyrotechniker sind. Manchmal denke ich (meist erst am nächsten Morgen), dass daran schon einiges seltsam ist. Aber einen Song, der unser Heimatgefühl besser ausdrücken würde, kennen wir eben auch nicht. Nur hat dieses Heimatgefühl letztlich noch immer mit der Vergangenheit zu tun.

Ich weiß, dass sich in der Lausitz viele Menschen Sorgen darum machen, was wird, was nach dem Bergbau kommt. Es geht um Arbeitsplätze, um Geld, um Existenzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch dort zumindest am Rande um Identität geht. Ich glaube, wer über Strukturwandel nachdenkt, darf das nicht vergessen.

Bei den Menschen in der Kohleregion Lausitz: Wo Deutschland an der Abbruchkante steht

(Zu) große Worte

In den kommenden Tagen dürfte es auf dieser Seite häufiger um das sogenannte Entlastungspaket gehen. Es wird das dritte sein, diesmal sollen Studierende berücksichtigt werden, Rentnerinnen und Rentner. Außerdem Menschen, die wenig verdienen, aber keine Unterstützung vom Staat bekommen. Seit Wochen wird es angekündigt, nun könnte es bald so weit sein.

Ich frage mich allerdings, ob in dem Paket überhaupt genug drin sein kann – und zwar nicht, weil ich schon im Vorhinein die Beschlüsse klein nörgeln will. Mir geht es eher um die Erwartungshaltung, die mittlerweile entstanden ist. Ich frage mich, ob die Koalition ihr überhaupt noch gerecht werden kann, egal, was sie jetzt beschließt. Das liegt zum einen daran, wie lange jetzt schon über dieses Paket geredet wird. Zum anderen liegt es am Wort selbst: Entlastungspaket.