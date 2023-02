Die Lage am Morgen Lebensretter gesucht

Zumindest letzteres Gefühl wurde soeben aber als Illusion enttarnt: Anders als die AfD es darstellt, ist sie offenbar viel weniger verankert im Volk als alle anderen Parteien. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgewertet , wie viele Anlaufstellen die Partei für Bürgerinnen und Bürger betreibt, also wie viele Wahlkreis-, Abgeordneten- und Parteibüros. Das Ergebnis: Mit nur 144 Büros bilde die AfD verglichen mit allen anderen Parteien »mit deutlichem Abstand das Schlusslicht«.

Gewiss hatten große Parteien wie die CDU oder SPD mehr Zeit und finanzielle Mittel, um ihre Strukturen aufzubauen. Aber auch im Vergleich mit der Linken sehe die AfD alt aus, oder besser gesagt klein, heißt es in dem IW-Papier: »Sowohl bundesweit wie auch in Ostdeutschland, wo beide Parteien besonders präsent sind, verfügt die AfD über jeweils 3,8 Mal weniger Anlaufstellen – und das bei mehr als doppelt so vielen Sitzen im Bundestag und fünfmal so vielen Direktmandaten.«

Sogar in der digitalen Welt trete die AfD wenig in den direkten Diskurs mit ihrer riesigen Gefolgschaft, hat das IW-Autorenteam um Knut Bergmann beobachtet: So werde der Kurznachrichtendienst Twitter »fast exklusiv als top-down Kommunikationskanal« genutzt. Und »selbst auf direkte Bürgeranfragen reagieren ihre Parlamentarier weniger häufig als die Parlamentarier anderer Parteien«.

