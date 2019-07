21 Stunden lang haben die Staats- und Regierungschefs in Brüssel in der Nacht auf gestern getagt, um die wichtigsten Posten der Europäischen Union zu besetzen, 21 Stunden lang, ohne ein Ergebnis zu erzielen. Das ist einerseits erschütternd, weil es zeigt, wie hart die Interessen der Mitgliedsländer gegeneinander stehen. Vor allem Polen, Ungarn und Italien haben sich kräftig gegen einen Kompromiss gestemmt.

Sollten sich die Länder aber heute darauf einigen, wer die Spitzen von Kommission, Rat, Parlament und Zentralbank sowie der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU sein werden, dann wäre das ein starkes Zeichen der Hoffnung. Weil es hieße, dass der Wille zur Einigung am Ende stärker war als die gegensätzlichen Interessen. Es wäre ein starkes Bekenntnis zu Europa.

Zuletzt stand folgende Lösung im Raum, wie meine Kollegen in Brüssel, Markus Becker und Peter Müller, berichteten: Der Sozialdemokrat Frans Timmermans sollte Kommissionschef werden; der eigentliche Wahlsieger, der CSU- und EVP-Mann Manfred Weber Parlamentspräsident; die Weltbank-Geschäftsführerin Kristalina Georgiewa sollte Ratspräsidentin werden; die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Erste Vizepräsidentin der EU-Kommission. Doch auch dieses Paket war nicht vermittelbar.

Man fragt sich, was sich an den verhärteten Positionen bis heute geändert haben soll. Vielleicht half der Schlaf, vielleicht das eine oder andere Telefonat, vielleicht der eine oder andere geheime Deal. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich jedenfalls heute um 11 Uhr. Bis morgen sollten sie sich einig sein, denn dann würde in Straßburg gerne das EU-Parlament zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen und seinen Präsidenten wählen. Dafür aber braucht es den Vorschlag aus Brüssel.

Europa, Du bist kompliziert.

Heldin Rackete

Giovanni ISOLINO/AFP

Auch das Schicksal der 42 Flüchtlinge auf dem privaten Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 3" zeugt von der gelegentlichen Dysfunktionalität der Europäischen Union. Dass die Geretteten mehr als zwei Wochen lang nicht an Land gelassen und sie erst durch einen Regelbruch der Schiffskapitänin Carola Rackete in Sicherheit gebracht wurden, ist eine Schande für Europa und macht die Kapitänin zu einer Heldin.

Heute will ein Gericht darüber entscheiden, ob Rackete aus dem Hausarrest entlassen und womöglich nach Deutschland ausgeliefert wird.

Verständlicherweise empörten sich Politiker in Deutschland über Racketes Festnahme durch die italienischen Behörden, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bis Außenminister Heiko Maas. Zugleich trägt diese Empörung den Hauch des Heuchlerischen in sich, war die Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren doch auffallend still, als Italien die privaten Seenotretter auf dem Mittelmeer zu kriminalisieren begann.

Bereits im September 2017 hatten italienische Staatsanwälte das Rettungsschiff "Iuventa" des Berliner Vereins "Jugend rettet" unter fragwürdigen Verdächtigungen beschlagnahmt, anschließend wurde auch gegen die Helfer selbst ermittelt. Die Proteste gegen dieses Vorgehen blieben aus, was auch damit zu tun hat, dass Deutschland vom harten Vorgehen Italiens und seines rechtsnationalen Innenministers Matteo Salvini durchaus profitiert hat.

"Trotz dieses Elends ist die Lage im Mittelmeer aus Sicht nordeuropäischer Regierungen recht komfortabel", schreibt mein Kollege Matthieu von Rohr im SPIEGEL-Leitartikel von dieser Woche. "Der italienische Innenminister Salvini spielt die Rolle des brutalen Türstehers und Sündenbocks. Die Flüchtlingszahlen sind stabil. Doch der Status quo bedeutet eine Nichtlösung der Migrationsfrage. Und die EU verliert damit ihre Seele."

Es ist Zeit, dass die EU ihre Seele wiederfindet. Deutschland könnte den ersten Schritt gehen und in der stockenden Asyl- und Migrationspolitik eigene Impulse setzen. Es müsste dafür nur etwas lauter sein.

R2G

DAVID HECKER/EPA-EFE/REX

Heimlich, still und leise erobert eine neue Farbkombination das Land. Nach Thüringen und Berlin wird nun auch Bremen von R2G regiert, von einem Bündnis aus rot-grün-rot, aus SPD, Grünen und Linken.

Gestern stellten die drei Parteien ihren Koalitionsvertrag vor, er ist sehr grün und klingt wie ein Wunschkonzert: Der Kohleausstieg bis 2023 steht darin, eine autofreie Stadt mit Brücken für Fahrräder, die Ökologie als Hürde für neue Bauvorhaben, billigere Busse und Bahnen. Dazu aber auch noch mehr Polizisten und Richter, mehr günstige Wohnungen, mehr Kitas.

Überraschend kündigte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) gestern seinen Rücktritt an, als verspätete Konsequenz aus dem desaströsen Wahlergebnis für die SPD. Ab heute also darf man spekulieren, wer Sieling nachfolgt. Und man kann sich fragen, womit das rot-grün-rote Wunschkonzert eigentlich bezahlt werden soll.

Gewinnerin des Tages...

DPA

... ist die deutsche Justiz. Vor dem Oberlandesgericht in München beginnt heute der Prozess gegen einen früheren afghanischen Offizier. Er soll Menschen bei Verhören misshandelt und die Leiche eines gegnerischen Kommandeurs durchs Dorf gezogen haben. Dabei soll er sich gerühmt haben, den Mann "wie einen Esel" umgebracht zu haben.

Warum, mag man sich fragen, verhandelt ein deutsches Gericht in einem aufwändigen Verfahren über einen Kriegsverbrecher, der aus Afghanistan stammt und dort gewütet hat? Was haben wir damit zu tun?

Die Antwort liegt in einem Versprechen, das die Bundesrepublik im Jahr 2002 gegeben hat. Es geht um die Zusicherung von "internationaler Solidarität bei der Strafverfolgung". Die Idee ist, dass Kriegsverbrecher in Deutschland keinen Schutz haben dürfen.

Es ist ein Gewinnerziel.

