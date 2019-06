Die Lage am Donnerstag

wie seltsam diese Europäische Union immer noch ist, merkt man auch an den Wochen nach der Wahl. Europa ist da nahezu verschwunden. Die Mitgliedstaaten werteten ihre Wahlergebnisse mit nationaler Perspektive aus, mit einigen Turbulenzen, zu denen der spektakuläre Rücktritt von Andrea Nahles gehört. Aber sonst musste sich den Wählern nicht unbedingt der Eindruck aufdrängen, ein europäisches Parlament gewählt zu haben. Die Suche nach einer Koalition, einer Regierung? Ein bisschen vielleicht, wenn man hinten in den Zeitungen las.

Heute und morgen wird sich das ändern, die Aufmerksamkeit liegt auf Brüssel, wo sich die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel treffen, um nach einem neuen Präsidenten für die EU-Kommission zu suchen. Aber auch das könnte seltsam wirken. Es gab bei dieser Wahl zwei Spitzenkandidaten: Manfred Weber für die Konservativen und Frans Timmermanns für die Sozialdemokraten. Nach einer nationalen Wahl würde wohl einer von beiden Präsident. In Europa muss das nicht so sein. Das wird noch ein langer Weg bis zu einem ausgegorenen System.

Große Zahl, kleine Zahl

K.M. Chaudary/ DPA

Heute ist Weltflüchtlingstag. Dazu nur einen Satz vom Chef des Uno-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi: In Berlin sagte er, "dass die Flüchtlingskrise woanders stattfindet". Also noch zwei Zahlen: Fast 71 Millionen Menschen waren Ende 2018 auf der Flucht. Im selben Jahr stellten 162.000 Flüchtlinge einen Asylantrag in Deutschland.

Spieler und Herrscher

ANDY RAIN/EPA-EFE/REX

Die Unterhausfraktion der Tories in Großbritannien schreitet heute wieder zur Wahl. Am Ende des Tages könnte klar sein, welche beiden Kandidaten sich der Mitgliederwahl für den Parteivorsitz stellen dürfen. Der ehemalige Außenminister Boris Johnson dürfte wohl auf jeden Fall dazugehören. Wie Donald Trump zählt er zur Fraktion des freien, groben Wortes, zu den Spielern, den Clowns der Politik.

Schaut man sich einmal an, wie künftig die fünf ständigen Mitglieder des Uno-Sicherheitsrates zusammengesetzt sein könnten, wird einem etwas schummrig: Da säßen, würden sich die Staats- oder Regierungschefs zur Sitzung nach New York bequemen: der Spieler Donald Trump für die USA, der Spieler Boris Johnson für Großbritannien, der Herrscher über China, Xi Jinping, sowie der autoritär herrschende Präsident Russlands, Wladimir Putin. Macht vier. Nummer fünf wäre Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, ein einsamer, halbwegs klassischer, demokratischer Politiker. Was für eine Welt.

Der skurrile Pufferstaat

Ed JONES/ AFP

Chinas Staatschef Xi Jinping ist nach Nordkorea gereist und trifft Kim Jong Un. Es ist der erste Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Man wird so tun, als träfen sich zwei autoritäre Herrscher auf Augenhöhe. Aber kaum ein anderes Verhältnis ist mehr von Abhängigkeit geprägt wie das dieser beiden Staaten. Das skurrile, grausame Regime in Pjöngjang existiert nur, weil es von China als Pufferstaat am Leben gehalten wird.

Den Chinesen ist klar, dass sich der Norden sofort mit dem Süden vereinigen würde, bräche Kim Jong Uns Staat zusammen. Ein größeres Südkorea würde entstehen, und damit hätte China im Osten eine gemeinsame Grenze mit einem engen Verbündeten der USA. Kein Interesse.

Zudem würde Druck von Japan genommen, einem alten Rivalen der Chinesen. Bislang müssen die Japaner einen Raketenangriff aus Nordkorea fürchten. So wird die geostrategische Lage zur Lebensversicherung für ein verkommenes Regime.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... sind die Deutschen, für die heute kein Feiertag ist, wir Berliner zum Beispiel. Anders als den Bayern oder den Nordrhein-Westfalen gönnt man uns das Ausschlafen an Fronleichnam nicht. Schlimmer ist allerdings das werktägliche U-Bahn-Fahren in der sommerlichen Hitze der Tunnel. In der überfüllten U6 hat man beim Ein- und Aussteigen mehr Körperkontakt zu schwitzenden Zeitgenossen, als selbst bei Abwesenheit einer sozialen Phobie erträglich scheint. Und dann diese Stockungen, weil unbedingt beim Einsteigen die Mails gecheckt werden müssen. Ich bin für Strafen, die nicht unter denen für SMS-schreibende Autofahrer liegen dürfen. Oder habe ich jetzt doch eine sommerliche soziale Phobie?

