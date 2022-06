Die Lage am Morgen

Der Begriff »historisch« wird zurzeit zu sehr strapaziert – sagen wir also: Es war eine sehr wichtige Reise. Man sieht schon den Filmtitel vor sich: Nachtzug nach Kiew. Die entscheidenden Szenen in diesem Film würden im Salon des französischen Waggons spielen. Ausstattung: Samtstühle, geraffte Vorhänge und dunkle Wandverkleidung.

Dort im Salon traf Scholz sich nämlich mit seinen Mitreisenden, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi, zu nächtlichen Verhandlungen. Es war die Star-Besetzung der EU.

Rumäniens Präsident Klaus Johannis reiste am Morgen aus Bukarest an, als wichtiger Repräsentant der östlichen EU. Bei dieser Konstellation war klar, was das Gastgeschenk an die Ukraine sein würde: Die Gäste befürworten den EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine.

Heute nun will die EU-Kommission ihre Empfehlung abgeben, ob die Ukraine den erhofften Status erhalten soll. Darüber entscheiden, ob sie der Empfehlung folgen wollen, müssen alle 27 EU-Staaten. Voraussichtlich werden sie darüber beim EU-Gipfel kommende Woche verhandeln. Gerechnet wird zwar mit der Befürwortung des Kandidatenstatus unter Auflagen, doch ausgemacht ist das noch nicht, einige Staats- und Regierungschefs haben Bedenken.

Meine Kollegen Özlem Topçu schreibt im SPIEGEL-Leitartikel , der Beitrittskandidatenstatus der Ukraine sei »das Mindeste, was die Europäer der Ukraine zugestehen können. Dieser Status ist kein Geschenk an das Land, sondern liegt im geopolitischen Interesse Europas und ist die realpolitisch richtige Reaktion auf die Hilfe, die das ukrainische Volk derzeit für Europa leistet.«

AfD-Parteitag: Was wird aus Tino Chrupalla?

Heute beginnt der Bundesparteitag der AfD, er wird drei Tage dauern. Austragungsort ist das sächsische Riesa. In Sachsen fühlt man sich wohl, trotz der für die Partei enttäuschend verlaufenen ersten Runde der Landrats- und Bürgermeisterwahlen am vergangenen Sonntag.