Die Lage am Morgen

»Die gesamte Europäische Union ist langfristig an der Seite der Ukraine«, sagte Ursula von der Leyen nach ihrer Ankunft in Kiew. Zugleich kündigte sie neben weiteren Hilfen für die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland an. Auch über die EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine dürfte mit Präsident Wolodymyr Selenskyj gesprochen werden. Entscheidend ist hier das Wort »langfristig«. Die Hoffnungen in Kiew auf einen baldigen Beitritt sind groß. Es sieht momentan aber nicht so aus, als stünde der EU-Beitritt der Ukraine unmittelbar bevor. Die EU will sich damit Zeit lassen, auch weil die Ukraine erst noch etliche Reformen durchführen muss, um in den EU-Block zu passen, etwa im Bereich Korruptionsbekämpfung.

Und was macht Putin? Während die EU und Kiew an die Zukunft denken, lebt er weiter in der Vergangenheit. Wie erwartet, hat der Kremlchef bei den Gendenkfeiern zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad in einer Rede Parallelen zwischen dem Kampf seines Landes gegen die Nazis und dem Einmarsch in der Ukraine gezogen. Es war ein bizarrer Auftritt voller primitiver Drohungen. Dabei kam Putin auch auf die deutschen Panzerlieferungen an Kiew zu sprechen: »Es ist unglaublich, aber deutsche Leopard-Panzer bedrohen uns wieder«, erklärte Putin. »Mit Kreuzen an der Seite.« Was jemand eben so sagt, wenn er nicht mehr weiterweiß.

»Wir haben etwas, womit wir antworten«: Putin droht Deutschland am Jahrestag nach Schlacht von Stalingrad

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Die jüngsten Entwicklungen: Der US-Auslandsgeheimdienst erwartet eine Entscheidung des Krieges bis zum Sommer. Olaf Scholz beharrt auf russischen Abzug vor möglichen Verhandlungen. Und: Gipfeltreffen in Kiew.

»Ich empfinde Reue, aber es gab keine Möglichkeit zu helfen«: Schläge, Scheinerschießungen, tagelange Verhöre: Konstantin Jefremow marschierte mit der russischen Armee in die Südukraine ein, jetzt ist er auf der Flucht. Er beschuldigt Kameraden und Kommandeure der Folter an Ukrainern.

So bereitet das IOC Russlands Rückkehr vor: Kämpfen russische Sportler bei den Olympischen Spielen in Paris um Goldmedaillen? Geht es nach IOC-Präsident Thomas Bach, ist die Antwort klar – trotz des Angriffskriegs und egal, wie die Ukraine reagiert.

Im Panzerdepot des Herrn Versluys: Ein belgischer Geschäftsmann hortet in einer Lagerhalle Dutzende Panzer. Besonders pikant: Die Armee hatte ihm einst die letzten eigenen Exemplare verscherbelt – die wegen des Ukrainekriegs plötzlich Geld wert sind.

Pikanter Besuch in Berlin

Es hat ein wenig gedauert, aber nun kommt die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drei Monate nach ihrem Amtsantritt zu ihrem ersten Besuch nach Berlin. Am Freitagnachmittag wird »Mussolinis Erbin«, wie sie im SPIEGEL genannt wurde, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Danach gibt es ein längeres Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz.

Kritisch beäugt wurde sie nicht nur in Berlin. Im Élysée-Palast in Paris bekam Meloni bis heute keinen Termin. »Es ist, als hätte die 46-Jährige eine längere Probezeit überstanden«, schreibt unser Rom-Korrespondent Frank Hornig in einer Analyse zu dem Besuch.