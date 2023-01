Die Lage am Morgen Haben Sie heute einen Termin beim Bundespräsidenten?

In Deutschland, wo man bald mit 67 Jahren in den Ruhestand geschickt wird, läuft ebenfalls eine Rentendebatte. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat angeregt, das Eintrittsalter an die durchschnittliche Lebenserwartung zu koppeln. 2061 könnte man so bei 69 Jahren landen.

Hat es Frankreich besser? Nicht unbedingt. Dort liegt die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit bei rund 1500 Stunden, in Deutschland bei rund 1350. Weniger Arbeitsstunden im Jahr oder weniger Arbeitsjahre, was wäre Ihnen lieber?

Reform des Rentensystems: Macron wagt die Machtprobe

Fragezangen

Manchmal hilft ein einziger Satz, um endlich zu verstehen, was man so macht. In meinem Fall: was ich seit vierzig Jahren mache (die Rente liegt so fern nicht). Diesen einen genialen Satz fand ich kürzlich in dem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. Dort sieht sich der Gesprächspartner eines Journalisten »angefasst mit den Fragezangen einer beruflich auf das Wissenswerte geschulten Neugier«. Vom Gemeinwohl ist man da weit entfernt.