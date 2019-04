die Union begeht ihren Auftakt zum Europawahlkampf in Münster. Das Who's who von CDU und CSU reist an, allen voran die Parteichefs Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Generalsekretär Paul Ziemiak, für den der EU-Wahlkampf die erste Bewährungsprobe ist, wird versuchen, für einen Moment aus dem Schatten seiner Chefin zu treten. Spitzenkandidat Manfred Weber wird versuchen, gleichzeitig bayerisch und europäisch zu klingen. Redenschreiber für Weber möchte man wahrhaftig nicht sein - wie bastelt man eine Ansprache, in der die EU als großartig, historisch und als Riesenchance gefeiert wird, aber gleichzeitig umfangreiche Reformen versprochen werden? Läuft die Maschine nun oder muss sie zur Reparatur?

Hendrik Schmidt/ DPA Manfred Weber

Immerhin hat Weber mindestens eine Fußnote in den Handbüchern der Politikwissenschaft sicher: Als erster gemeinsamer Spitzenkandidat bringt er CDU und CSU erstmals zu einem Start in den Wahlkampf zusammen - und das auch noch in einer Stadt des Westfälischen Friedens. Die Wahl von Münster soll an Europa als Friedensprojekt erinnern, sagen CDU-Leute. Tatsächlich besiegelt das Treffen endgültig auch den zwar nicht 30-jährigen, aber doch mehrjährigen Kleinkrieg zwischen CDU und CSU. 2014 marschierte man noch getrennt zur EU-Wahl, die CDU mit Deutschschotte David McAllister, die CSU mit dem bajuwarisch-barocken Peter Gauweiler, der die EU-Funktionäre als "Flaschenmannschaft" schmähte und als "nackte, dumme Kaiser". Bekanntlich ist der CSU dieser Brachialkurs nicht gut bekommen. Mit einem Markus Söder, der zur Rettung der Bienen Blumenbeete an Bundesstraßen anlegt, sind solche Töne passé.

Susana Vera/ REUTERS Angela Merkel

Angela Merkel wird nicht kommen, was Kramp-Karrenbauer recht sein dürfte. Wäre die Kanzlerin da, hätte die Veranstaltung sicher mehr Glanz. Aber dieser strahlte von der Kanzlerin ab, nicht der Parteichefin. Merkel sagt dieser Tage viele Termine ab, auch aus ganz privaten Gründen: Sie hatte wenig Zeit, den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten. Merkel muss zuletzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt haben: Erst die Beisetzung von Herlind Kasner am vergangenen Donnerstag in Templin, einen Tag später dann der Geburtstag ihres Mannes Joachim Sauer, dann das Osterfest, das überschattet wurde von dem Busunglück auf Madeira und dem Terroranschlag von Sri Lanka.

Lieber Raketenstart oder Stolperstart?

Britta Pedersen/ DPA Linda Teuteberg

Die FDP diskutiert weiter auf ihrem Parteitag - wie vermutet sprechen die Wahlergebnisse der FDP-Frauen für ihr Standing in der Partei: Linda Teuteberg, die junge Generalsekretärin, bekam 92,8 Prozent, ein Spitzenergebnis. Zum Vergleich: Ihr CDU-Amtskollege Paul Ziemiak startete mit mageren 62,8 Prozent in sein Amt. Es stellt sich die Frage, wer von den beiden es auf die Dauer leichter haben wird. Ein Raketenstart kann auch zum Crash führen, ein Stolperstart dagegen lässt sich auf der Langstrecke noch aufholen.

Hannibal Hanschke/ REUTERS Nicola Beer

Ex-Generalsekretärin Nicola Beer schrammte dagegen mit desaströsen 58,5 Prozent knapp am Abgrund vorbei. Die "Lage"-Leserschaft von gestern wird sich an mindestens einen Grund für Beers Unbeliebtheit erinnern: ihre allzu große Affinität zu Ungarns Autokraten Viktor Orbán. Aber es gibt noch einen Grund, eine dritte Frau, die an diesem Wochenende die FDP-Geschicke mitbeeinflusste: Marie-Agnes Strack-Zimmermann - ja, auch bei der FDP gibt es noch Frauen mit Doppelnamen außer Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Sie war bislang Parteivize, wollte wieder kandidieren, doch auch Beer bestand auf einem Platz im Bundespräsidium. Allzu viele Frauen will die FDP lieber doch nicht ganz oben mitmischen lassen, also lief alles auf eine Kampfkandidatur der beiden hinaus. Strack-Zimmermann hatte keine Lust auf das Frauen-Duell und zog zurück. Beer machte das Rennen, aber eben nur ganz knapp. Man kann sich auch zu Tode siegen.

Früher mal ein Highlight

In den USA findet dieses Wochenende ein Ereignis statt, das früher der soziale Höhepunkt des Washingtoner Partykalenders war: Das Dinner der White-House-Korrespondenten. Komiker (Merken Sie was? Zum Ende dieser Woche ist der Begriff schon wieder rehabilitiert!) machten dabei den mächtigsten Mann der Welt nach Herzenslust lächerlich, und die Präsidenten lachten mit. Nicht Donald Trump - zum zweiten Mal in Folge schwänzt er das Dinner. Dabei gibt es dieses Mal wohl wenig zu lachen: Gastredner ist der Historiker Ron Chernow, ein Bestsellerautor und Experte für Präsidenten-Biografien. Das könnte ein lehrreicher, aber unkomischer Abend werden.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Gewinner des Wochenendes: ist Volker Kauder, einst mächtigster Abgeordneter im Bundestag. Im vergangenen Herbst wählte ihn die Unionsfraktion völlig überraschend als Vorsitzenden ab. Doch wer Kauder dieser Tage zum Interview trifft, erlebt einen befreiten Mann ohne Bitterkeit oder Rachegelüste. Ja, er sei kurzzeitig enttäuscht gewesen von den Kollegen, räumt er ein. Aber so sei eben die Politik. Man vergleiche diese Reaktion mit der von Kauders Fraktionskollegen Peter Ramsauer, den Angela Merkel und Horst Seehofer 2013 nicht wieder zum Minister machten. "In 460 Jahren der Familie Ramsauer ist noch nie jemand so schwer gedemütigt worden wie ich", jammerte Ramsauer damals vor meinem Kollegen Peter Müller. Wie Kauder mit dem Verlust seiner Macht umgeht, lesen Sie an diesem Wochenende auf SPIEGEL ONLINE.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Melanie Amann