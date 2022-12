Die Lage am Morgen Europas peinliche Schmiergeld-Affäre

Wenn die Sache so stimmt, wie sie berichtet wird, sind die größten Schurken in der Geschichte zweifellos die Hinterleute, die mit Geldgeschenken offenbar politisches Wohlwollen erkaufen wollten. Offizielle Informationen gibt es zu ihnen bislang nicht wirklich, doch es wird in Richtung Katar gedeutet. Angeblich ging es unter anderem darum, die Entscheidung des EU-Parlaments für eine Lockerung der Visa-Regeln für Reisende aus Katar zu beeinflussen. Sollte dies der Fall gewesen sein, dürften die Drahtzieher dem Emirat einen Bärendienst erwiesen haben. Neue Visa-Privilegien für Katar wird es nun jedenfalls erst mal mit Sicherheit nicht geben.

Zudem stehen zwei Fragen im Raum: War Kaili, die sich mutmaßlich schmieren ließ, nur besonders dämlich, weil sie annahm, dass die Sache nicht auffliegen würde? Oder fühlte sie sich besonders sicher, weil diese Art der Korruption in ihrem Arbeitsgebiet der gängigen Praxis entspricht und daher kein großes Ding ist?

Vermutlich trifft Erklärung eins zu. Der ganze Plot wirkt tatsächlich wie das Werk von ein paar Dummköpfen. Menschen, die Europas Institutionen generell kritisch sehen, werden hingegen zu Erklärung zwei neigen. Für sie ist der Skandal ein Fest.

Pauschalverurteilungen sind natürlich ungerecht, doch niemand kann leugnen, dass der Vorgang das Europarlament als Ganzes in keinem guten Licht erscheinen lässt. Wer sich nicht täglich mit den Gepflogenheiten dieser Volksvertretung beschäftigt, dürfte allein über die Information überrascht gewesen sein, dass es sich bei Frau Kaili um eine von insgesamt 14 (sic!) Vizepräsidentinnen und -präsidenten des Parlaments handelte. Geht es auch eine Nummer kleiner?

Die Helden in der Geschichte sind nach Lage der Dinge übrigens bisher die belgischen Strafverfolgungsbehörden, die den mutmaßlichen Korruptionsring hochgehen ließen. Die Härte und Entschlossenheit, mit der die Belgier bisher in der Sache vorgegangen sind, ist sicherlich die beste Methode, um mögliche Nachahmer abzuschrecken.

Korruptionsaffäre um EU-Parlamentsvize Eva Kaili: Vier Haftbefehle, Säcke voller Geld und ein böser Verdacht

Deutschland, diesmal ganz fix

Die Deutschen kritisieren bekanntlich am liebsten sich selbst. Sie sind Weltmeister darin, zu beklagen, was im eigenen Land alles nicht funktioniert. Nun wurde in Deutschland etwas geschafft, was das Ausland staunen lässt: Heute wird in Niedersachsen das letzte Rohr der Pipeline für das neue Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven verlegt und verschweißt.

Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten 1500 Rohre verlegt. Noch vor Weihnachten soll die Anlage betriebsbereit sein, dann könnte das erste Gas über die neue Pipeline ins deutsche Netz fließen.