Die Lage am Morgen In Brüssel regiert jetzt das Misstrauen

Pekings Botschafter in den USA, Qin Gang, kündigte derweil an, dass er mit weiteren Lockerungen der Coronamaßnahmen seiner Regierung rechne. So könnte wohl bald auch schon das Reisen nach China vereinfacht werden. Bislang müssen sich China-Reisende immer noch auf eine tagelange Quarantäne in Hotels einstellen, wenn sie das Land besuchen wollen. Die Regelungen hatten den Austausch mit anderen Ländern in den vergangenen drei Jahren praktisch zum Erliegen gebracht.

Eigentlich sind diese Maßnahmen eine gute Nachricht, auch für die Weltwirtschaft. Die große Frage lautet allerdings, wie hart die Infektionswelle wird, die das Land nach der plötzlichen Öffnung trifft. Die Kehrtwende führt seit Tagen schon zu einer drastischen Zunahme der Covid-Infektionen in China. In einigen Metropolen erlebten Hospitäler »den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal«, schrieb das chinesische Wirtschaftsmagazin »Caixin«.

Ende der Zero-Covid-Politik: Coronawelle in China – Ansturm auf Krankenhäuser

Urteil im Prozess um Nizza-Attentat

Es war eine unfassbar grausame Tat: Mit Vollgas raste ein Attentäter am 14. Juli 2016 in einem schweren Lastwagen durch eine Menschenmenge auf der Promenade des Anglais im französischen Badeort Nizza. Die Flaniermeile war wegen des französischen Nationalfeiertags voller Menschen. Der Attentäter schoss auch noch um sich. 86 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt. Auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin waren unter den Todesopfern.

Der Attentäter, der der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) nahestand, wurde damals von der Polizei erschossen. Gegen seine acht mutmaßlichen Mittäter, die ihm geholfen haben sollen, wird heute in Paris das Urteil verkündet. Weil sie dem Haupttäter bei der Beschaffung seiner Waffen geholfen haben sollen, drohen ihnen unter anderem Haftstrafen bis zu 15 Jahren.

Die Startfrage heute: Wann war zuletzt ein Mensch auf dem Mond?

