Die Lage am Morgen

Interessant ist nun, wie alle 16 gemeinsam in der EU-Hauptstadt für einen subventionierten Strompreis für energieintensive Firmen lobbyieren. Ansonsten drohe der Kollaps vieler Unternehmen, meint stellvertretend für die ganze Gruppe Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, der derzeit den MPK-Vorsitz führt.

In Deutschland allerdings, in dessen Grenzen die 16 Länder ja weiterhin liegen, gibt es noch gar keine Einigung in Sachen Industriestrompreis. Olaf Scholz und die FDP sind dagegen, SPD und Grüne dafür. Aber die Ministerpräsidenten betreiben nichtsdestotrotz ein wenig Nebenaußenpolitik. Heute Nachmittag wollen Weil und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst die »Brüsseler Erklärung der Länder« vorstellen.

In den Fünfzigerjahren sagte der SPD-Vordenker Carlo Schmid, überall in der Welt verstehe man unter Föderalismus etwas, das nach innen, zum Ganzen strebe. Nur in Deutschland verstehe man unter diesem Begriff etwas, »das ein Ganzes zergliedern und in Teile zerlegen soll«.

Heißt es bald »Deutschländer« statt Deutschland? Oder hat die EU künftig 42 statt 27 Mitgliedstaaten? Ach, wer weiß.

Jetzt schnell rüber zur Wurst.

Alles ist Wurst

Selten war sie so politisch wie in diesen Zeiten, die Wurst. Die konservativeren Wurstesserinnen und -esser in diesem Land unterstellen den progressiveren Wurstesserinnen und -essern manchmal, sie würden zu wenig Wurst essen (oder in Wahrheit sogar überhaupt keine Wurst). Das sei zwar gut fürs Klima, sie würden damit aber am deutschen Mainstream vorbeiessen.

Und ein Land ohne Wurst, das wäre ja nicht Deutschland, sondern Kreuzberg oder so was. Nicht wahr, Friedrich Merz?