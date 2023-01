Die Lage am Morgen Einmal Rom und zurück

Ich freue mich darüber, das hatte ich ja gestern bereits angedeutet, frage mich aber zugleich, wie diese Klausuren, Treffen, Rituale eigentlich da draußen im Land ankommen, also außerhalb jenes sehr engen Kreises von Menschen, die sich professionell mit Politik im Allgemeinen und Parteien im Besonderen beschäftigen. Bleibt da etwas hängen von all den Papieren, die auf diesen Klausuren beschlossen werden und mit denen man ganze Parteitagshallen tapezieren könnte? Erinnert sich im Frühjahr noch jemand an eine Klausur aus dem Januar, an etwas, was dort gesagt, verkündet, debattiert wurde? Oder beschränkt sich der Erkenntnisgewinn eher auf: Ach ja, die CSU gibt's ja auch noch?

Aber wahrscheinlich geht es genau darum: sich mal kurz in Erinnerung zu bringen, zu Beginn eines solchen Jahres, in dem schon wieder vier Landtagswahlen anstehen, darunter in Bayern, was ja für die CSU nicht ganz irrelevant ist. Das gilt allerdings nur für die Außendarstellung – intern, das kann ich berichten, wird bei solchen Klausuren ernsthaft gearbeitet, manchmal sogar intensiv nachgedacht. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Klausur des SPD-Parteivorstands, bei der Jürgen Habermas zu Gast war und in seinem Vortrag fulminant mit der damaligen deutschen Europapolitik abrechnete. Wir Journalisten durften ausnahmsweise mit in den Tagungsraum und zuhören. Nach dem Vortrag meldete sich Martin Schulz zu Wort, damals noch Präsident des Europaparlaments. Er sagte, er könne Habermas »nichts hinzufügen«.

Beides habe ich danach nicht noch mal erlebt: eine intellektuelle Sternstunde bei einer Vorstandsklausur. Und einen Martin Schulz, der nichts hinzuzufügen hatte.

Genossen mit und ohne Stern

Dreikönigstag ist zwar erst am Freitag, aber schon heute empfängt Olaf Scholz Sternsingerinnen und Sternsinger im Kanzleramt. Bei uns in der Konferenz warf ein Kollege kurz die Frage auf, ob das nicht ein bisschen seltsam sei, wenn ein konfessionsloser, dem Glauben eher fernstehender Kanzler junge Gläubige empfange. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen war der Meinung: Nein, ist es nicht. Zu dieser Mehrheit gehörte auch ich.

Erstens hat ein Kanzler für alle da zu sein, deren Aktivitäten mit dem Grundgesetz vereinbar sind, was bei den Sternsingern zweifellos der Fall ist – also auch für jene Bürgerinnen und Bürger, mit deren Lebenswelt er nichts am Hut hat. Angela Merkel wurde bekanntermaßen nicht als Funkenmariechen sozialisiert, empfing aber trotzdem immer wieder karnevalistische Abordnungen im Kanzleramt. Zweitens geht es beim Sternsingen, so wie ich es immer verstanden habe, bei Weitem nicht nur um religiöse Belange. Vor allem geht es darum, etwas Gutes zu tun, Geld für diejenigen zu sammeln, die wenig oder nichts haben. Also eigentlich ein ursozialdemokratisches Anliegen. Ich denke, der linke SPD-Flügel müsste jede Sternsingerin und jeden Sternsinger sofort begeistert aufnehmen.