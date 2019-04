wenn die FDP heute in Berlin ihren Bundesparteitag begeht, stehen zwei Frauen im Fokus: Nicola Beer und Linda Teuteberg. Beer, bisher Generalsekretärin, ist Spitzenkandidatin für die Europawahl und wird nach Brüssel gehen. Teuteberg kandidiert als ihre Nachfolgerin.

Beers Bilanz als Generalsekretärin ist eher schwach. Schlagzeilen machte sie zuletzt wegen ihrer allzu liberalen Haltung im Umgang mit dem autokratisch agierenden ungarischen Regierungschef Viktor Orbán. Meine Kollegen Christoph Schult und Markus Feldenkirchen haben diese brisante Geschichte hier aufgeschrieben.

Teuteberg, die Raab-Veteranin

Gestern hat Kollege Schult die FDP-Delegierten wieder aufgemischt, als er sie auf Twitter darauf hinwies, dass Nicola Beer auf den letzten Metern vor dem Parteitag versucht hat, einen Orbán-kritischen Passus in einem Parteitagsantrag zu entschärfen - im Namen des Bundesvorstands, allerdings wohl nicht mit Wissen aller Bundesvorstände. Man darf also gespannt sein auf Beers Wahlergebnis morgen, sie kandidiert wieder für die FDP-Spitze.

ALEXANDER BECHER/EPA-EFE/REX Linda Teuteberg, Förderer Christian Lindner

Zu Teuteberg müssen Sie wissen, dass Parteichef Christian Lindner mit der 38-Jährigen eine Frau fördert, der in der FDP wenig geschenkt wurde. Andere Parteien würden den roten Teppich ausrollen für eine Volljuristin, die bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes eine ebenso gute Figur macht wie einst im TV-Studio bei Stefan Raabs "Absoluter Mehrheit". Doch die FDP Brandenburg ist anders, nicht ohne Grund plakatierte sie einst, dass "kein Schwein" sie braucht. Teuteberg, deren Eltern vor der Wende einen SERO-Annahmestelle betrieben (für Wessis: quasi die Grüne-Punkt-Sammelstellen der DDR) hat Intrigen und Kampfabstimmungen überstanden, und sich seit 2017 im Bundestag einen Namen als Expertin für Innen- und Flüchtlingspolitik gemacht. Mit ihrem Landesverband scheint sie nun Frieden geschlossen zu haben - aber wie sehr die liberale Basis die ehrgeizige Parteifreundin wirklich schätzt, wird sich erst morgen in ihrem Wahlergebnis zeigen.

Das Ministerzimmer bleibt besetzt

Gestern noch die Klage über nachrichtenarme Zeiten, prompt prasselten die Nachrichten hinein: Deutsche Bank und Commerzbank fusionieren doch nicht, Joe Biden möchte US-Präsident werden und die Schlecker-Geschwister Lars und Meike müssen ins Gefängnis. Sie wollten 2010 alles anders machen bei Schlecker, aber zögerten die Pleite nur sträflich lange hinaus, urteilte das Gericht nun über die Geschwister. Im Abstiegskampf hatten die Schleckers Beratungsfirmen angeheuert, um Strategie, Design und Kommunikation aufzupolieren. Das Ergebnis war erst der Slogan "Fit for Future". Dann: "For you vor Ort". Dann war alles vorbei.

Damals musste sich Wirtschaftsminister Philipp Rösler erklären, warum er den Schlecker-Kassiererinnen nicht helfen wollte. Heute fragt niemand Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach den Schleckers, er kann in Ruhe nach Peking zum Gipfel der "Initiative Neue Seidenstraße" fliegen, wo China mit Vertretern aus 100 Staaten über gewaltige Infrastrukturprojekte sprechen wird.

DPA Peter Altmaier ist in Peking gelandet

In China darf Altmaier die Meckerei der Unternehmer und Verbände über seine Industriestrategie vergessen, und auch die Fans von Friedrich Merz, die ihren Star endlich im Ministerzimmer des BMWi mit der prächtigen Terrasse mit Blick auf den Garten sehen wollen. Altmaier dürfte für Kanzlerin Merkel zwar nicht alternativlos sein, sein Image als ihr enger Vertrauter hat Kratzer bekommen. Doch bei einer Alternative wie Merz wird das Ministerbüro so schnell keinen neuen Bewohner erleben.

Auch Wladimir Putin reist zum China-Gipfel, sein gestriger Gast Kim Jong Un ist wieder daheim in Nordkorea. Donald Trump kommt nicht, er tritt heute vor der Waffenlobby in Indianapolis auf. Und er begrüßt den japanischen Präsidenten Shinzo Abe im Weißen Haus. Nicht ohne Grund nennt die dpa Themenvorschau die Termine in dieser Reihenfolge - sie dürften Trumps Prioritäten widerspiegeln.

Endlich Deutsch auf der Baustelle

Gestern Abend noch ein Feierabendbier mit Studienfreunden. Wir kennen uns aus dem Debattierclub, genauer gesagt gehörten wir rivalisierenden Debattierclubs aus Berlin, Tübingen und Münster an, die sich auf Debattierturnieren Wortgefechte lieferten. Ja, wir waren furchtbare Nerds. Aber einer macht jetzt etwas Handfestes, ist Bau- und Immobilienunternehmer und berichtete, dass auf seinen Baustellen dieser Tage erstmals deutsch gesprochen werde. Seine Firma hätte syrische Flüchtlinge angeheuert, und die hätten alle ein Deutschzertifikat - anders als die älteren polnischen Arbeiter, die er schon länger beschäftige. Sein Bauleiter sei ganz selig, sagte der Freund, dass er die Arbeiter endlich in seiner Muttersprache herumkommandieren könne.

Natürlich habe ich diese linksgrünversiffte Merkel-Propaganda keine Sekunde lang geglaubt.

Gewinner des Tages...

ist Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Ihn kann man heute bei Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken dabei beobachten, wie er am Rande der B14 einen "Blühstreifen" anlegt. Zu seinen Zeiten als Junge-Union-Chef in Bayern hätte Söder diese Vorstellung von sich beim Blümchen aussähen wohl prustend zurückgewiesen. "Soll das mal die Ilse Aigner machen!" Heute, als Landesvater, leitet er den "Runden Tisch Artenvielfalt" und nimmt nebenbei jedem gefährlichen Bürgerbegehren den Wind aus den Segeln.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihre Melanie Amann