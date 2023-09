Die Lage am Morgen

Vielleicht liegt es an Merz’ neuer Offenheit gegenüber Vorschlägen, den Spitzensteuersatz in Deutschland zu erhöhen – bei gleichzeitiger Entlastung der Mittelschicht? Bei den Sozialdemokraten, dem ehemaligen Koalitionspartner, kommt das gut an, dort will man den Spitzensteuersatz für die obersten fünf Prozent erhöhen. Aber in den eigenen Unionsreihen? Nicht so richtig.

JU-Chef Johannes Winkel hält die Nummer für keine gute Idee, wie er meinem Kollegen Florian Gathmann erläuterte. Vielmehr müsse man »im Höchststeuerland Deutschland – gerade im Bereich der Einkommensteuer – eher über Steuersenkungen nachdenken.« Unser Staat, sagt Winkel, »ist so fett wie nie zuvor«. Das habe die Bundesregierung offenbar als Anlass genommen, »den Regierungsapparat mit einer Rekordzahl neuer Stellen aufzublähen«.

Nun ist es aber so: Der starke Staat – oder in Winkels Diktion: der fette – ermöglicht nicht nur den Wenigen an der Spitze der Einkommens- und Vermögenshierarchie ein gutes, freies Leben. Sondern theoretisch allen. Die Erfahrungen mit 30 Jahren Marktliberalismus sprechen ja schon ein klein wenig dafür, eher mehr als weniger Sektoren der Marktlogik zu entziehen, von der Gesundheit über Bildung, Kultur, Energie oder Sicherheit.

In den USA übrigens, quasi Herzkammer des Kapitalismus, lag der durchschnittliche Spitzensteuersatz von 1932 bis 1980 bei 81 Prozent. In Deutschland liegen wir aktuell bei 42 Prozent.

Heute im Bundestag eröffnet Finanzminister Christian Lindner die Haushaltswoche. Der FDP-Chef – Sie ahnen es – findet die Idee mit dem leicht erhöhten Spitzensteuersatz nicht so toll. Passt nicht zum – Sie ahnen es schon wieder – Steuern-runter-Politschlager. Klassiker.

Apropos: Steuervergünstigungen für E-Fuels kann sich Lindner offenbar vorstellen, im Sinne von – ja ja, auch hier wissen die FDP-Aficionados unter Ihnen schon wieder Bescheid – Technologieoffenheit.

Dann also rüber zu den Autos.

Es läuft und läuft und läuft … nicht mehr

An einem Wochenende in den frühen Neunzigern erreichte ich den Höhepunkt meiner Mobilitätsleidenschaft. Erstmals fuhren mein Vater und mein Teenie-Ich mit dem neu eingeführten ICE nach Frankfurt am Main zur Internationalen Automobilausstellung.

Zug fahren, Autos gucken. Besser ging nicht. Stundenlang bewunderte ich die Karossen auf dem Messegelände, scharwenzelte um den Mercedes 500 SL (Typ R129) herum und knipste die Filme voll.