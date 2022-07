Die Lage am Morgen

Am Sonntagabend werde ich es entspannter angehen – Wohnzimmer statt Kneipe mit gegnerischen Fans – aber im Finalefieber werde ich nichtsdestotrotz sein, wenn Deutschland vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen England spielt.

Und, wer wird Europameister? Das habe ich meinen Kollegen Jan Göbel gefragt, der unser Reporter vor Ort in London ist. Jan sagt: Vor der EM hätte er mit Blick auf eine solche Finalpaarung auf England getippt, und auch jetzt seien die Gastgeberinnen noch leicht im Vorteil. Aber er habe vor Ort eben auch erlebt »welch’ unglaublichen Teamgeist die deutschen Fußballerinnen während der EM entwickelt haben«. Fazit: »Daher tippe ich, dass Deutschland in der Verlängerung siegt.«

In jedem Fall stehe uns »eines der spektakulärsten Spiele der Geschichte im Fußball der Frauen« bevor: »Beide Teams haben eine klare Spielidee und mit Beth Mead und Alexandra Popp (jeweils sechs Treffer) die Topstürmerinnen der EM in ihren Reihen.«

Bis zum Sonntagabend können Sie sich auf SPIEGEL.de schon mal warm lesen: Wir haben ein Porträt von Lena Oberdorf im Programm, der besten deutschen Spielerin. Außerdem liefert unser Sport-Ressort natürlich eine ausführliche Gegneranalyse. Und hier finden Sie schon jetzt eine Geschichte über die Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie ein Gespräch mit Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme, die sich der Frage stellt, wie nachhaltig die Begeisterung hierzulande wirklich ist.

Alt oder Jung? Jung und Alt!

In der vergangenen Woche haben wir in der Redaktionskonferenz lange über eine Mitteilung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden diskutiert. »In Deutschland leben so wenig junge Menschen wie noch nie« – so der Befund der Statistiker. Während die Bevölkerung mit 83,2 Millionen Menschen einen neuen Höchststand erreicht habe, sei der Anteil der 15- bis 24-Jährigen so gering wie nie seit Beginn der Erhebungen 1950: exakt zehn Prozent.