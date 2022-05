1. Finnland will in die Nato

Im ganzen Land sind für größere Wohnhäuser Schutzräume verpflichtend. Das Zivilschutzamt hält zudem Bunkeranlagen in Schuss. Allein in der Hauptstadt Helsinki sollen so 900.000 Menschen Zuflucht finden können.

Leider ist es oft gar nicht lustig, was in einschlägigen Chat-Gruppen fabuliert und fantasiert wird, was da an Hass und Hetze hochkocht, wie der Bericht meiner Kollegin Julia Jüttner zeigt. Sie beobachtet den Prozess gegen den Softwareentwickler Mario N., 50, der sich wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor Gericht verantworten muss. Am Abend des 18. September vergangenen Jahres hatte er den Kassierer einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossen : Alexander W., 20 Jahre alt. Der junge Mann hatte Mario N. aufgefordert, eine Maske zu tragen – nur so erhalte er zwei Sixpacks Bier.

Die Fortsetzung von »Der Turm« ist erschienen? Da denke ich mit meinem West-Berliner Abitur an Stephen King. Es geht aber um Uwe Tellkamp – und der ist selbst mir ein Begriff. Wahrscheinlich, weil unsere Nachnamen ähnlich klingen und aussehen. Ich möchte nicht ausschließen, dass mein flüchtiger Blick im Buchladen bei Tellkamp hängen blieb, weil ich fürchtete, ein Verwandter könnte etwas veröffentlicht haben.

Uwe Tellkamp hat also nach 14 Jahren eine Fortsetzung seines Wenderomans geschrieben, nein, eine »Fortschreibung«, wie er es nennt. Sie heißt »Der Schlaf in den Uhren. Archipelagus I.«, was die Verwechslung mit Stephen King unwahrscheinlich macht. Mein Kollege Xaver von Cranach aus unserem Kulturressort hat sich intensiv mit Tellkamp beschäftigt. Er zeichnet nach, wie der Autor sich in der Flüchtlingsdiskussion um Kopf und Kragen redete und wie er sich in seiner Opferrolle suhlte. Xaver hat sich auch noch einmal den Ingeborg-Bachmann-Preis von 2004 angesehen, bei dem Tellkamp gelesen hatte. Die Aufzeichnung des Klagenfurter Literaturwettbewerbs war nicht bei YouTube zu finden; die offenbar unbeschrifteten Filmrollen lagerten beim ORF. Eine Mitarbeiterin musste »physisch in den Keller gehen und nachsehen, ob da was ist«, sagten sie Xaver am Telefon. Schließlich ließ der ORF die Bänder freundlicherweise für 39,58 Euro digitalisieren und stellte sie zur Verfügung. »2004 ist schon länger her, als man vermutet hätte«, sagt Xaver. Auf den Bändern ist zu sehen, wie die Juryvorsitzende den Text Tellkamps preist: Es gebe kein Interesse neben dem Schwelgerischen, »kein Hass, kein Ekel, keine Abrechnung, keine Moral.«

Über den neuen Roman schreibt Xaver: »Es gibt kein Interesse neben dem Politischen. So viel Hass, Ekel, Abrechnung, Moral.« Kurz: Xaver empfindet das Buch als »eine intellektuelle und ästhetische Zumutung«. Das Positivste, was er an dem Roman entdecken kann: »veröffentlichungstauglich in dem Sinne, dass darin nichts Verfassungsfeindliches steht«. Ansonsten: »unlesbar«. Bei der Lektüre, so erzählt Xaver, habe er sich gefragt, ob er selbst vielleicht zu blöd sei, um das Buch zu verstehen. Eine Frage, die mir bekannt vorkommt aus den Momenten, in denen ich das Feuilleton doch mal lese. Aber Xaver hat gar kein West-Berliner Abitur. Und auch in der »Zeit« heißt es in einer Rezension: »Man schiebt es auf das eigene Unvermögen, dass man anfangs nichts versteht.« Wer das Buch nach 50 Seiten weiterlese, sei tapfer. »Wer es nach 200 noch in der Hand hält, ist verrückt. Wer 900 Seiten davon liest, ist vermutlich ein Rezensent.« Xaver findet: Tellkamp habe vor sich selbst kapituliert.

Lesen Sie hier den ganzen Verriss: Was hat ihn nur so ruiniert?

