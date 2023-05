Die Lage am Morgen

Wird eine Eingabe von mehr als 50.000 Menschen – zum Beispiel übers Internet – unterstützt, muss das Anliegen in öffentlicher Sitzung vorgetragen und debattiert werden. Was danach geschieht, bleibt in den offiziellen Beschreibungen etwas wolkig. Der Ausschuss könne »zur abschließenden Erledigung durch den Bundestag unter anderem vorschlagen, die Petition der Bundesregierung zur Berücksichtigung, zur Erwägung oder als Material zu überweisen«, heißt es auf der Seite des Bundestags. »Oder in den Papierkorb zu werfen«, könnte man ergänzen, so unverbindlich klingt das alles. Aber immerhin: Die Anliegen werden zumindest für einen Tag lang ernst genommen.

Heute ist wieder so ein Tag. Der verschriftlichte Ärger der Bürgerinnen und Bürger wird in einer öffentlichen Sitzung verhandelt, eine der Petitionen hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Die Antragsteller fordern, die Anmeldung und den Betrieb von »Balkonkraftwerken« zu vereinfachen. Ein großes Wort, für ein kleines Werk, die Rede ist von Solar-Kleinanlagen bis maximal 600 Watt – die Initiatoren fordern unter anderem, die erlaubte Leistung auf 800 Watt zu erhöhen.

Die Eingabe hat mehr als 100.000 Unterstützer gefunden, was auch daran liegen könnte, dass einer der Initiatoren, ein in Ingenieurwissenschaften Promovierter, auf YouTube als »Akkudoktor« unterwegs ist, viele Tipps gibt und fast 260.000 Follower hat. Wen man alles so kennenlernt, bei der Recherche.

Tatsächlich habe ich mir überlegt, warum wir nicht schon längst auf unserer Terrasse ein wenig erneuerbare Energie erzeugen. Für grünen Kaffee am Morgen zum Beispiel oder grünen Kakao für die Kinder. Bislang, da muss ich einräumen, habe ich mich nicht aufraffen können, mich mit der nötigen Bürokratie zu beschäftigen. Genau die aber soll durch die Petition nun weitgehend beseitigt werden, es geht also um nichts Geringeres als um eine Balkonkraftwerksrevolution. Ich wünsche dem Akkudoktor aufrichtig Glück!

