eine deutsche Kapitänin mit dem Namen Carola Rackete, 31, die früher auf Eisbrechern durch die Arktis fuhr, nimmt es vor der Insel Lampedusa in diesen Stunden mit Italiens Innenminister Matteo Salvini auf - und macht damit auf die verkorkste Migrationspolitik Europas aufmerksam. Die funktioniert nämlich so, dass man das ganze Elend unsichtbar macht und outsourct: an libysche Milizen und an den italienischen Türsteher Salvini, der Schiffe mit Migranten nicht mehr anlegen lässt.

Im Land wird Salvini "il capitano" genannt. Dass er es nun mit einer richtigen Kapitänin zu tun bekommt, passt Salvini offensichtlich nicht. Er wetterte auf Twitter ausgiebig über die "Gesetzlosen" und forderte Rackete auf, lieber "Kindern in Deutschland zu helfen".

Die Kapitänin aus Hambühren in Niedersachsen hatte am Mittwoch entschieden, die "Sea Watch 3" nach zwei Wochen auf hoher See in Richtung Lampedusa zu steuern, obwohl sie sich damit strafbar machen würde. Sie sagte: "Ich habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit." Es seien Menschen mit Spuren von Folter an Bord. Meinem Kollegen Steffen Lüdke gab sie ausführlich Auskunft.

Das Schiff befindet sich nun in italienischen Hoheitsgewässern, die Behörden haben es gestoppt. Unabhängig davon, ob es Rackete gelingen wird, das Anlegen zu erzwingen, hat sie es geschafft, das weitgehend aus dem Blickfeld geratene Thema der Migranten auf dem Mittelmeer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen.

G20: Trump gegen Xi

Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka treffen ab heute US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aufeinander - die Hauptkontrahenten des Treffens. Zu einem gemeinsamen Mittagessen wollten sich die beiden Männer erst am Samstag treffen. Dass der Handelskonflikt zwischen den beiden Mächten während des Gipfels beigelegt werden kann, gilt als unwahrscheinlich - auch wenn Trump immer wieder davon sprach, dass er sich einen "Deal" wünsche. Ein Fortschritt wäre es schon, wenn die USA und China nach dem Treffen ihre derzeit eingestellten Verhandlungen wieder aufnehmen würden. Eine Eskalation des Streits hätte für die Weltwirtschaft wohl schwere Folgen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Osaka. Vor ihrer Abreise hatte sie bei der Vereidigung der neuen Bundesjustizministerin Christine Lamprecht einen rätselhaften Zitteranfall erlitten - den zweiten binnen acht Tagen. Regierungssprecher Steffen Seibert beruhigte anschließend: "Alles findet statt wie geplant. Der Bundeskanzlerin geht es gut." Das ist der Bundeskanzlerin zu wünschen. Die beiden Episoden haben aber zumindest unbeantwortete Fragen aufgeworfen - selbst in einem Land, in dem die Gesundheit von Politikern in der Öffentlichkeit ansonsten kaum diskutiert wird, anders als etwa in den USA.

Iran-Krisengipfel in Wien

Die Krise zwischen den USA und Iran ist so ernst, dass ein versehentlicher Krieg eine echte Gefahr ist - und eine diplomatische Lösung mit jeder neuen Eskalation im Gefecht der Worte zwischen Iran und Washington schwieriger scheint. In Wien treffen sich die Iraner heute aber im Palais Coburg mit den verbliebenen Partnern des Atomdeals, den die USA vor einem guten Jahr verlassen haben: Top-Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China wollen unter Vorsitz der EU-Diplomatin Helga Schmid mit iranischen Vertreten beraten. Dabei wird es um die Frage gehen, ob das Abkommen doch noch irgendwie gerettet werden kann.

Iran hatte eigentlich angekündigt, gestern erstmals gegen einen zentralen Eckpfeiler des Deals zu verstoßen und die festgelegte Obergrenze von 300 Kilogramm an niedrig angereichertem Uran zu überschreiten - das hat es aber nicht getan. Offenbar wartet es das Ergebnis des Wiener Gipfels ab: Seit die USA neue Sanktionen gegen Iran verhängt haben, ist das Land in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Europäer konnten daran trotz vieler Zusagen nichts ändern - und es fällt auch schwer, sich vorzustellen, was sie Teheran bei dem heutigen Treffen anbieten können. Zwar hatten die Europäer angekündigt, für den Zahlungsverkehr im Iran-Geschäft eine von Banken unabhängige Gesellschaft namens Instex zu gründen, weil Banken mit Iran wegen der US-Sanktionen keine Geschäfte mehr machen können. Doch Instex scheint bisher wenig mehr zu sein als eine Adresse.

Mit Beschwichtigungen werden sich die Iraner kaum zufriedengeben. Jeder Verstoß gegen das Abkommen gibt wiederum den USA neue Munition. Lesen Sie ab Freitagabend im neuen SPIEGEL auch unseren großen Report zur Krise am Persischen Golf.

100 Jahre Versailler Vertrag - und seine Folgen

Heute vor 100 Jahren wurde in Versailles ein Vertrag unterzeichnet, der nach dem Ersten Weltkrieg ewigen Frieden schaffen sollte. Doch der Versailler Vertrag und die übrigen Pariser Vorortverträge schufen in vielerlei Hinsicht genau das Gegenteil. Nicht nur spielten sie in Deutschland den Faschisten in die Hände und trugen eine Mitschuld am Aufstieg Hitlers - sie schufen weltweit neue Konfliktlinien, die sich bis heute auswirken. Und zwar in so weit voneinander entfernten Ländern wie Ungarn, Syrien und China. Mein Kollege Dirk Kurbjuweit erklärt diese Zusammenhänge in einem sehr lesenswerten Text, den sie hier finden.

Gewinner des Tages...

... sind jene demokratischen Präsidentschaftskandidaten, die gestärkt aus den beiden TV-Debatten der vergangenen Nächte hervorgegangen sind - kein leichter Job, sich unter 20 Bewerbern zu profilieren. Die erste Debatte entschied laut den meisten US-Medien die Senatorin Elizabeth Warren für sich, doch die spannendere Debatte fand in der Nacht auf heute statt. Hier traten unter anderem auch Joe Biden und Bernie Sanders gegeneinander an, die beide zu den Favoriten zählen. Mit dabei war auch der junge Bürgermeister Pete Buttigieg, der in den Umfragen bisher ebenfalls gut ankam. Die detaillierte Analyse des Schlagabtausches liefern ihnen heute Morgen unsere US-Korrespondenten Roland Nelles und Marc Pitzke.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

