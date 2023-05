Die Lage am Morgen

Eine erweiterte EU wünschte sich der Kanzler in seiner Rede und nannte namentlich Georgien und Moldau. Er forderte mehr Ehrlichkeit und erinnerte daran, dass man den Staaten des Westbalkan den Beitritt vor »sage und schreibe 20 Jahren« in Aussicht gestellt habe, es werde langsam peinlich. Scholz wiederholte seine Forderung, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Steuerpolitik abzuschaffen. Er wetterte gegen Revisionisten wie Putin, »die nach imperialer Macht lechzen«, und zitierte Oscar Wilde, »Die Zukunft gehört denjenigen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden«. Ein Satz, den Olaf Scholz wohl auch Olaf Scholz zuschreiben würde.

Schön gebrüllt, Löwe, mochte man rufen. Aber nein, es war ja nicht mal gebrüllt, eher das Gegenteil. Entsprechend war der Applaus, lau wie eine Badewanne.

Dann kamen die Abgeordneten dran und vermutlich war es vor allem Terry Reintke, die Co-Vorsitzende der Grünen im EU-Parlament, die das Adrenalin im Kanzler nach oben trieb. »Es gibt nach den letzten Monaten ehrlich gesagt einiges zu kitten für den Mann mit der Richtlinienkompetenz aus Berlin«, begann sie ihre Rede, die zu einer süffisanten Generalabrechnung mit Scholz wurde. Wohlgemerkt von einer Politikerin, deren Parteifreunde in Berlin mit Scholz in der Regierung sitzen. »Das Bild von Ihnen als Kanzler, der liefert, das ist in den letzten Monaten leider verblasst.«

Und Scholz?

Als er sich zu seinem Schlusswort erhob, zu einer Gegenrede, lag kein Redemanuskript vor ihm. Die Stimme war schneidig, die Fäuste geballt, das Parlament erlebte einen Kanzler in Furor und Leidenschaft.

Olaf Scholz sollte nie wieder mit Manuskript reden.

Die lieben Verwandten

Heute startet die parlamentarische Aufarbeitung einer Familiensaga. Im Mittelpunkt: Patrick Graichen, der wichtigste Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der in seinem näheren beruflichen Umfeld erstaunlich viele Verwandte hat. Und einen Trauzeugen, der das Bewerberverfahren für den Spitzenjob bei der staatlichen Deutschen Energie-Agentur gewonnen hat, was erst im Nachhinein als irgendwie dann doch so ein bisschen problematisch identifiziert wurde. Sogar Robert Habeck sprach zerknirscht von einem Fehler. Das Verfahren wurde neu aufgesetzt.