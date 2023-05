Die Lage am Morgen

Nur wenige Kilometer vom Tagungsort entfernt, passierte es kürzlich tatsächlich einem jungen Landwirt: Ein Rudel Jungwölfe überquerte vor seinen Augen die Straße.

Seit Längerem gibt es in vielen Bundesländern heftigen Streit wegen solcher Begegnungen, die für Nutztiere meist tödlich enden. Bauernverband und weite Teile von CDU und FDP fordern eine stärkere Regulierung der Raubtierbestände, die AfD schürt die Angst vor dem bösen Wolf, Grüne und die Umweltverbände mahnen zur Vorsicht.

Auf ihrer Tagung wollen die Umweltminister der Länder nun eine gemeinsame Position finden, eine Art länderübergreifende Wolfslinie sozusagen, keine einfache Herausforderung. In Bayern ist Wahlkampf, Markus Söder würde den Wolf am liebsten schnurstracks aus dem Freistaat verbannen, es wäre ihm ein Triumph. So einfach ist es aber nicht. Die Wolfsdebatte hält noch an.

Ein zweites großes Thema ist die Frage, wie die Energiewende trotz strenger Umweltvorgaben gelingen kann. Der Gastgeber und Vorsitzende, der grüne NRW-Umweltminister Oliver Krischer (bis vor einem Jahr noch Staatssekretär in Habecks Wirtschaftsministerium) hat da klare Prioritäten: Energie vor Umwelt. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (ebenfalls Grüne) sieht das genau andersrum.

Es dürfte hitzig werden – mit oder ohne Wolf.

Mehr oder weniger Geld

Zweimal im Jahr gibt es für den Bundesfinanzminister einen Termin, an dem gute oder schlechte Nachrichten für ihn verkündet werden. Heute ist es wieder soweit: Um 15 Uhr wird in Bad Homburg die aktuelle Steuerschätzung bekannt gegeben.