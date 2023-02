Die Lage am Morgen

Zuvor hatte das Flugobjekt unter anderem den Luftraum über Alaska überquert, womöglich konnte die Republikanerin und Ex-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin es also von ihrem Haus aus sehen, die sonst von Alaska aus Russland im Auge behält .

Allerdings sei dieses Flugobjekt kleiner gewesen als der China-Balloon, teilte ein US-Regierungssprecher mit, nämlich »ungefähr so groß wie ein kleines Auto«, was für Autoliebhaberinnen natürlich eine ärgerlich unpräzise Beschreibung ist. Was soll man damit anfangen? Und es klingt, als wäre ein Mini-Auto irgendwie weniger wert als ein großes, was ich – ohne hier in werbliche Details zu gehen – entschieden bestreiten kann.

Im Fall des chinesischen Ballons wusste man wenigstens, dass er so groß wie »drei Reisebusse« war. Die kann man sich nach Erfahrungen aus vielen Urlaubsfahrten über die A3 prima nebeneinander vorstellen.

Was, wenn sich dieses neue Flugobjekt abermals als ein selbstfahrender chinesischer Ballon entpuppt? Angesichts der Krisen, Kriege und Katastrophen dieser Tage wäre eine Eskalation zwischen den USA und China das Letzte, was man sich wünschen würde.

Was lief da schief, Herr Lauterbach?

Hat die Politik in der Coronapandemie Fehler gemacht? Ja, und das bestreiten nicht einmal die damals und jetzt verantwortlichen Politikerinnen und Politiker. Die Frage ist, wo die Fehler lagen, wie es zu ihnen kam, wie ihre Folgen wiedergutzumachen sind und ob sie sich in Zukunft verhindern ließen.

Ein besonders schmerzhafter Punkt ist die Schließung von Schulen. Soeben haben Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Bericht vorgestellt, der verdeutlicht, wie verheerend sich diese Politik auswirkte: Drei von vier Schulkindern leiden bis heute an den seelischen Folgen.