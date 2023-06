Die Lage am Morgen

Der Bürgerpräsident

An Eckernförde habe ich viele gute und ein paar nicht so gute Erinnerungen. Ich bin zum Beispiel bei wundervollem Wetter durch die Eckernförder Bucht gerudert, das ist eine gute Erinnerung. Ich musste in Eckernförde aber auch viele Male ein Gewehr auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und jedes Mal Liegestütze machen, wenn mir dabei ein Teil auf den Boden fiel, was nicht ganz selten vorkam. Das ist eine eher nicht so überragende Erinnerung an Eckernförde, wo ich, Sie ahnen es, meine Grundausbildung bei der Bundeswehr absolviert habe.

An diesem Dienstag wird der Bundespräsident in Eckernförde eintreffen. Frank-Walter Steinmeier will bis Donnerstag von dort seine Amtsgeschäfte führen, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, eine Fischräucherei besuchen, mit einem U-Boot fahren. Der Besuch gehört in die Reihe »Ortszeit Deutschland«, Eckernförde ist die achte Station.