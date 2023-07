Die Lage am Morgen

Hinter der »Zeitenwende« steckt ja nicht nur die Rechtfertigung für das 100 Milliarden schwere »Sondervermögen« für die Bundeswehr. Ihre Ausrufung sollte zugleich für einen geänderten, vermutlich wertschätzenderen Blick auf die Armee und das Militärische an sich stehen. In der Bundesrepublik hatte man ja aus gutem Grunde lange Zeit ein, sagen wir, etwas distanzierteres Verhältnis zu Waffen und Soldaten als in anderen Ländern.

Nun besucht der Bundespräsident also die Gebirgsjäger. Er wird das sicher souverän machen, wird die richtigen, wohltemperierten Worte finden. Und trotzdem ist es seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kompliziert für Steinmeier. Wenn er sich zu diesem Krieg verhält, kann er es eigentlich nur falsch machen. Weil er wie kein zweiter Politiker, der heute noch in Amt oder Würden ist, für den Schmusekurs mit Russland stand. Auch deshalb hatte die ukrainische Führung anfangs kein Interesse an einem Besuch Steinmeiers in Kiew.

Würde Steinmeier in dieser Situation beispielsweise die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine hinterfragen, würde er gleich wieder als Kreml-Freund kritisiert. Andererseits wirkt es auch seltsam, wenn der Bundespräsident als einer von wenigen deutschen Politikern die amerikanische Lieferung von zu Recht geächteter Streumunition an die Ukraine rechtfertigte. Man dürfe den Vereinigten Staaten da »nicht in den Arm fallen«. Da denkt man dann: Hier muss jemand wohl überkompensieren, um ja nicht noch mal als Kreml-Freund verdächtigt zu werden. Steinmeier ist in gewisser Weise zur tragischen Figur geworden.

»Letzte Generation« und letzte Instanz

Die »Letzte Generation« beschäftigt das Land, auch heute wieder. Hoffentlich nicht bei der Fahrt zur Arbeit oder in den Urlaub. In jedem Fall aber vor Gericht und auf dem Podium. In Berlin beginnt heute ein sogenanntes »beschleunigtes Verfahren« gegen einen Aktivisten, der im April die Fassade der FDP-Parteizentrale in Berlin-Mitte mit einer öl-ähnlichen Flüssigkeit beschmiert haben soll. Zudem wurden mehrere Plakate mit originellen Inhalten wie diesem an die Fassade geklebt: »FDP: Profis im Blockieren, Kleben am Verbrenner«, stand unter anderem darauf.