1. Steinmeier bittet um Entschuldigung. Und Merkel? Als Angela Merkel Anfang Dezember aus dem Kanzleramt schied, sagten viele, man werde sie noch schmerzlich vermissen: ihren klaren Blick, ihre Erfahrung, ihre Fähigkeit, die Dinge vom Ende her zu denken. Doch durch Putins Krieg hat sich unser Blick auf Merkel verändert. In welchem Zustand hat sie das Land hinterlassen? Warum traf es die Bundeswehr so unvorbereitet? Wieso hängt unsere Industrie an Putins Gas wie ein Junkie an der Nadel? Und warum wundern sich die nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer über schlechte Internetverbindungen und den Digitalisierungsrückstand der deutschen Behörden? Wie konnte unsere Infrastruktur in 16 Jahren Merkel so vor die Hunde gehen?

Im Nachhinein ist es leicht, den Besserwisser zu geben. Angenommen, Merkel hätte Putins Angriff schon vor Jahren vorausgesehen und sich als Kanzlerin deshalb dafür eingesetzt, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr auszugeben: Man kann sich vorstellen, wie sich SPD und Grüne über »Kriegstreiberei« und »Rüstungswahnsinn« aufgeregt hätten. Auch das Festhalten am Nord Stream 2 war nicht allein Merkels Schuld, sondern lag auch am langjährigen Koalitionspartner SPD. Trotzdem bleibt die Frage offen, warum Merkel Deutschland immer weiter in die Abhängigkeit von Gazprom und Co. trieb und Putin auf den Leim ging. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt eingeräumt, Fehler im Umgang mit Russland gemacht zu haben. »Die Warnungen von unseren osteuropäischen Partnern hätten wir ernster nehmen müssen«, sagte er heute im ZDF. Putin habe sich zu einem »eingebunkerten Kriegstreiber« entwickelt. »Es war eine Fehleinschätzung, dass wir – und auch ich – gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2021 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seinen imperialen Wahn.« Steinmeier war von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 Außenminister. Wenige in der Regierung waren Russland-freundlicher als er; umso wichtiger ist es, dass er sich heute erklärt hat. Doch was ist eigentlich mit Merkel? Ich stelle mir, wie sie in ihrer Datsche in der Uckermark sitzt und in den Nachrichten hört, was Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gestern bei einer Pressekonferenz in Warschau sagte: »Frau Bundeskanzlerin, Sie schweigen seit Beginn des Krieges. Dabei hat gerade die Politik Deutschlands während der vergangenen 10, 15 Jahre dazu geführt, dass Russland heute eine Stärke hat, die auf dem Monopol des Verkaufs von Rohstoffen basiert.« Doch Merkel schweigt weiter. Nur eine Sprecherin erklärte gestern, dass »Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel« alle Anstrengungen unterstütze, der Ukraine zur Seite zu stehen. Vielleicht hat die Kanzlerin a.D. sich entschieden, der deutschen Öffentlichkeit erst einmal fernzubleiben, sich nicht einzumischen, die neue Regierung in Ruhe zu lassen. Das kann man respektvoll finden. Oder feige. Lesen Sie hier mehr: Steinmeier nennt Putin einen »eingebunkerten Kriegstreiber« Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine: EU-Kommission will Kohleimporte aus Russland verbieten: Brüssel verschärft nach den Gräueltaten in Butscha den Kurs gegen den Kreml.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im News-Update 2. Moskaus fünfte Kolonne in Deutschland Wer es gut mit Russland meint, betont gerne, dass es »Putins Krieg« sei, nicht »Russlands Krieg« oder gar ein »Krieg des russischen Volkes«. Tatsächlich jedoch zeigen Umfragen, das offenbar ein Gutteil der russischen Bevölkerung hinter Putin steht. Ein Erfolg der Gehirnwäsche durch die Staatsmedien, heißt es dann, ebenfalls leicht entschuldigend.

Doch wieso gehen Menschen, die Deutschland leben, sich frei informieren können, keine Repressionen durch Putin befürchten müssen, als Moskaus fünfte Kolonne auf die Straße? Meine SPIEGEL TV-Kollegin Tatjana Kurdjumow war am Wochenende in Berlin unterwegs, wo etwa 900 Menschen mit Putin-Shirts und Sowjet-Flaggen demonstrierten. Es wurden Kriegsverbrechen geleugnet, ein Lied auf die Stalinorgel angestimmt, Gegner als Nazis bezeichnet und in wohl mindestens einem Fall das Z-Symbol zur Unterstützung des Angriffskriegs gezeigt. »Putin ist ein guter Mensch«, sagt ein Mann in die Kamera, dass Putin Häuser bombardiere, findet er nicht problematisch. Die ukrainischen Flüchtlinge seien in Wahrheit keine Flüchtlinge, sagt eine Frau, alles nur Propaganda der deutschen Medien. Auch hierzulande gibt es aus Russland stammende Menschen, die Putin kritisch sehen. Einige tauchen in Tatjanas Film auf, weil sie am Sonntag versucht hatten, eine Gegenkundgebung zu organisieren. Trotzdem bleibt der Eindruck, dass Deutschland ein größeres Problem mit kriegsverherrlichenden Putin-Fans hat, als bislang angenommen wurde. Wenn es sich also doch um einen Krieg Russlands handelt und nicht nur um einen Krieg Putins: Was bedeutet das für die Zukunft? Nichts Gutes, sagt mein Kollege Christian Neef, der lange als Korrespondent in Moskau gearbeitet hat. Er schätzt die Stimmung dort inzwischen so ein: »Kritiker russischer Politik durchgängig als Nazis zu bezeichnen, ist in Russland inzwischen en vogue. Aber hier wird noch etwas anderes deutlich: Russland blickt auf andere Völker herab. Das hat es im Umgang mit Polen, Tschechien und den baltischen Ländern schon all die letzten Jahrzehnte getan – im Umgang mit den Ukrainern sowieso. Aber so militant wie jetzt gaben sich die Russen wohl noch nie – die böse Saat eines Wladimir Putin ist aufgegangen.« Lesen Sie hier mehr: Wie ein Kremlpropagandist den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt 3. Häuslebauer auf die Plätze, fertig, los Es war ein Schock für viele Menschen, die vom Eigenheim träumten: Anfang des Jahres stoppte die Bundesregierung wie aus heiterem Himmel die Förderung von Neubauten. Nun aber können wieder Finanzhilfen fließen. Wie Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck heute mitteilte, sind ab dem 20. April neue Anträge auf KfW-Förderung von besonders energieeffizienten Häusern möglich.

Soweit die gute Nachricht. Die schlechte lautet: Das Geld ist begrenzt. Nur eine Milliarde Euro stellt die Bundesregierung zur Verfügung. »Man muss sich darauf einstellen, dass diese sehr schnell ausgeschöpft sein wird«, sagt Habeck. Zudem wurden die Förderregeln verändert. Für den Einbau einer Gasheizung gibt es keine Unterstützung mehr. Ab nächsten Jahr sollen die Kriterien nochmals verschärft werden. Habeck kündigte an, »insbesondere die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker in den Fokus stellen«. Das Rattenrennen ums Staatsgeld geht also weiter. Lesen Sie hier mehr: Ab 20. April kommt die KfW-Neubauförderung zurück

Was heute sonst noch wichtig ist EU-Kommission wendet Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn an: Die EU darf Mitgliedsländern bei Rechtsstaatsverstößen Gelder kürzen. Bisher hatte sie diesen Mechanismus nie angewandt. Nun möchte ihn Kommissionschefin von der Leyen nach SPIEGEL-Informationen gegen Ungarn einsetzen.

Elon Musk redet künftig auch offiziell bei Twitter mit: Als kritischer Nutzer ist Elon Musk auf Twitter seit langem präsent. Nach seinem Einstieg als Aktionär zieht er nun auch in den Verwaltungsrat ein. Laut Twitter-Chef Agrawal ist Musk »genau, was wir brauchen«.

Maske oder nicht? Auf den meisten deutschen Flughäfen fällt die Maskenpflicht, dennoch ist das Tragen des Schutzes weiter erwünscht. An Bord gelten andere Regeln. Der Überblick. Meine Lieblingsgeschichte heute: Der Krieg als Chance

Putins Krieg bringt uns dazu, unsere Gewissheiten, Routinen, Gewohnheiten zu hinterfragen. Das schreibt der Soziologe Armin Nassehi in seinem Essay über den Krieg als Chance, den ich mit Gewinn gelesen habe. Nassehi sagt: »So zynisch es im ersten Moment klingen mag: Die Ausnahmesituation macht manches denkbar, was sonst nicht denkbar wäre. Wie schnell könnte es jetzt möglich werden, eine Umstellung auf erneuerbare Energien durchzusetzen? Auf einmal erscheint Verteidigungsbereitschaft als demokratisches Erfordernis und nicht als lästige Vertragserfüllung eines Zwei-Prozent-Ziels. Wie erstaunlich ist es, dass viele Zivilisten für Kriegseintritt und Kampf plädieren und die Militärs zu militärischer Vorsicht mahnen? Wie notwendig erscheinen gerade nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Nachhaltigkeitskonzepte? Wie stark wird der Blick darauf gelenkt, dass politische Entscheidungsfähigkeit trotz aller Globalisierungsvorteile auch von lokaler Autonomie abhängig ist? Und wie sichtbar wird dabei, wie fragil die liberale Demokratie ist und wie bedroht durch Autokratien?« Nassehi stellt einen interessanten Bezug zur Psychiatrie her. Dort spreche man von einem »lucidum intervallum«, einem lichten Moment, wenn ein an einer Bewusstseinsstörung leidenden Patient plötzlich im Vollbesitz seiner Potenziale ist. Nassehi schreibt: »Wir werden zum Nachdenken gezwungen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es gewohnt sind.« Doch er sagt auch, dass der lichte Moment schnell vorbei sein kann: »Das Fenster für neue Chancen schließt sich schnell, wenn die Routinen der Gesellschaft wieder losgehen.« Wir müssen uns also ranhalten, die richtigen Lehren aus dem Krieg zu ziehen. Lesen Sie hier den ganzen Essay: Die Chancen, die Weltkrisen bieten Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen Warum die Abschottungspolitik des Westens China nur stärkt: Die Abhängigkeit von russischer Energie hat Europa die Augen geöffnet, wie sehr es auf China angewiesen ist. Nun soll mehr strategische Autonomie her. Das klingt gut – wird Peking allerdings nicht schaden.

Sie protestieren weiter – wogegen eigentlich? Die meisten Coronaschutzmaßnahmen sind passé, die allgemeine Impfpflicht wird wohl nicht kommen. Trotzdem gehen weiter selbst ernannte »Spaziergänger« auf die Straße. Was wollen sie jetzt noch ?

Das Scheitern des »schwedischen Modells« und seine dramatischen Folgen: »Laissez-faire« und »Ignoranz« – in einem neuen Bericht wird deutliche Kritik an Schwedens Pandemiepolitik laut. Der Tod vieler Menschen sei willentlich in Kauf genommen worden .

Was heute weniger wichtig ist

