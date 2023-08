Die Lage am Morgen

… sollen heute die zwar eifrigen, aber nicht die übereifrigen Fußgängerinnen und Fußgänger sein. Ich selbst schaffe es selten, den Schrittzähler auf meinem Handy zufriedenzustellen. Beziehungsweise: Ich dachte bisher, dieser besserwisserische Zähler sei erst dann zufrieden, wenn ich 10.000 Schritte am Tag gegangen bin.

So viele Schritte müssen es aber gar nicht sein, wie eine neue Studie der Medizinischen Universität Lodz in Polen nahelegt: Demnach reduzieren schon rund 2300 Schritte täglich das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Und mit rund 4000 Schritten am Tag beginnt das allgemeine Sterberisiko zu sinken.

Was aber leider immer noch stimmt: 10.000 Schritte sind besser als 4000. Und: 20.000 sind besser als 10.000.