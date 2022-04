Allen Äußerungen voran- oder nachgestellt ist jedoch mindestens ein Aber: Den Vorwürfen an Steinmeier fehle es an Substanz und Niveau, die Ausladung werde den deutsch-ukrainischen Beziehungen nicht gerecht, sie sei unangemessen und unnötig. Eine Demütigung, ein Affront – das sind die Vokabeln. Der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer lässt sich von meinen Kollegen Kevin Hagen und Veit Medick zitieren mit den Worten: »Nachtragen ist in Ordnung – nachtreten geht nicht.« Als diplomatischen Tiefschlag empfinden sie es, nicht nur in der SPD.

US-Präsident Biden wirft Putin Völkermord in der Ukraine vor: Der amerikanische Präsident hat sich mit deutlichen Worten zu den russischen Gräueltaten in der Ukraine geäußert – und erstmals klar von »Völkermord« gesprochen .

»Putin will gefürchtet werden wie Stalin und Hitler«: Antony Beevor sieht Russland als »Gefangenen seiner Vergangenheit«. Hier erklärt der Forscher, warum ihn der Angriff auf die Ukraine an die sowjetische Kriegsführung erinnert – und welche Fehler Putins Armee macht .

Die entscheidende Schlacht: Im Donbass steht eine russische Großoffensive bevor, die Ukraine und Russland verlegen eine Vielzahl an Einheiten in den Osten. Experten erklären, was das bedeutet: Die bisher wohl blutigste Phase des Krieges steht bevor .

Wie hysterisch die Debatte mittlerweile geführt wird – und wie tief die Wut auf Deutschland in Teilen Europas ist, zeigt ein Brief des ehemaligen Präsidenten Litauens, über den mein Kollege Markus Becker berichtet: In dem Schreiben macht Vytautas Landsbergis, erster Präsident Litauens nach der Unabhängigkeit im Jahr 1990, sowohl Steinmeier wie Scholz direkt für Putins Verbrechen mitverantwortlich.

Heute dann hat sich auch Olaf Scholz zu dem Vorgang geäußert. Der Kanzler (inoffizielles Motto »Wir sind nie beleidigt – wir sind nie hysterisch«) bezeichnete es als »irritierend«, dass die Ukraine den geplanten Besuch von Steinmeier abgelehnt hat. Der Bundespräsident wäre gern gefahren, sagte Scholz. »Deswegen wäre es auch gut gewesen, ihn zu empfangen.« Er selbst plane in nächster Zeit keine Reise in die Ukraine, sagte Scholz. ( Hier mehr. )

Wie es überhaupt dazu kam, dass Steinmeiers Kiewreise plötzlich scheiterte, hat Veit ebenfalls recherchiert. Er schildert die Geheimgespräche vom Wochenende, berichtet von einem geplatzten Telefonat mit Selenskyj und dem Schock bei Steinmeiers Leuten. »Der Fall legt offen, unter welch enormen Spannungen Politik in diesen Wochen stattfindet, gerade in Europa«, schreibt Veit. ( Hier finden Sie die Rekonstruktion. )

Eine traurige Nachricht für alle Bastler: Die Elektronikkette Conrad stampft ihr Offlinegeschäft ein, bis zum Jahresende machen Filialen in Städten wie Berlin, Hamburg und München dicht. Nur wer zufällig in der Nähe des Firmensitzes im bayerischen Hirschau wohnt, kann weiter vor Ort nach Handyhalterungen mit Saugnapf, Wippschaltern und Überspannungsschutz-Steckdosenleisten stöbern: Der Laden im nahe gelegenen Wernberg-Köblitz soll als einziger langfristig offen bleiben.

Eine Mitschuld tragen demnach wir, die wir den Panikkauf-Impulsen nachgeben: »Das Verhalten der Verbraucher macht es logistisch schwieriger«, sagt der Bauernfunktionär. »Aktuell gibt es in der EU einen Mangel an Lkw-Fahrern, weil viele aus der Ukraine stammen und nun dort ihr Land verteidigen. Teils wird Verpackungsmaterial knapp.« Kein Versorgungsmangel also, sondern ein Verteilungsproblem. Ich bin nicht sicher, ob das hilft, den inneren Schweinehamster zu bändigen.

Ich denke mit derselben Wehmut an meine ersten Conrad-Einkäufe zurück, mit der ich mich an meine ersten CDs erinnere (»Bravo Hits« noch ohne Nummer, »Waking up the Neighbours« von Bryan Adams und die Maxi »It’s my Life« von Dr. Alban – wenn Sie Ihre Auswahl für weniger peinlich halten, schreiben Sie mir an lageamabend@spiegel.de ). Wenn ich mich richtig erinnere, war das in etwa die Zeit, in der ich »Die drei ???« hörte und mit Schulfreunden ein eigenes Detektivbüro gründete, im Keller des Bioladens meiner Eltern. Verlängerungskabel, Lüsterklemmen und diese Minikassetten fürs Diktiergerät – alles, alles gab es bei Conrad. Nur einen Anrufbeantworter konnten wir uns nicht leisten, anders als Justus, Peter und Bob. Ich nehme an, das erklärte die maue Auftragslage: Wir waren einfach schlecht zu erreichen.

Später kauften wir unsere ersten Modems bei Conrad, 2400 Bit pro Sekunde. Das war zwar langsamer als heute Edge auf dem Smartphone, aber es erlaubte den Zugang in eine vollkommen neue Welt: Mailboxen, das frühe Internet, E-Mails. Ein Mitglied aus unserer Detektivbande, ich nenne keine Namen, verlor sich allerdings so sehr in dieser Welt, dass die Polizei eines frühen Morgens mit einem Durchsuchungsbeschluss bei ihm anrückte. Er hatte eine der führenden Hacker-Mailboxen aufgebaut, und seine Neugier endete nicht immer dort, wo es die Sicherheitsbeauftragten von großen Konzernen gern gehabt hätten. Seine Ausrüstung kaufte er, jede Wette, bei Conrad.

