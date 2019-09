auch das noch: Mitten im Brexit-Chaos meldet sich jetzt der frühere britische Premierminister David Cameron zu Wort. Er hat ein Buch geschrieben, 752 Seiten dick, "For the Record" lautet der Titel - "Fürs Protokoll". Es ist eine Abrechnung mit den Brexit-Ultras bei den Tories: Mit Michael Gove, der heute im Kabinett für die "No Deal"-Planungen zuständig ist und einst die Kampagne der EU-Gegner anführte. Und mit Boris Johnson.

Die britische "Times" berichtet nun vorab darüber und hat mit Cameron selbst ein Interview geführt. Johnson und Gove, sagt der frühere Tory-Chef darin, hätten sich im Referendumswahlkampf 2016 "schrecklich" aufgeführt. Sie hätten die Regierung "demoliert", so Cameron. "Es war lächerlich." Die beiden und andere hätten "die Wahrheit zu Hause gelassen".

Die Kritik mag angebracht sein, ist aber natürlich irgendwie auch wieder putzig, wenn man bedenkt, dass Cameron Europa den Brexit-Schlamassel erst eingebrockt hat. Mit seiner Panik-Entscheidung, ein Referendum abzuhalten, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern, nahm das Unglück seinen Lauf. Es war eine der größten Schnapsideen der britischen Geschichte und Camerons Name wird für immer damit verbunden bleiben. Da kann er noch so viele Rechtfertigungsbücher schreiben.

Cameron rechnet mit Johnson ab: "Die Wahrheit zu Hause gelassen"

IAA: Frankfurt rüstet sich für Proteste

Wie sich die Zeiten doch ändern: Noch vor wenigen Jahren war die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt die Leistungsschau einer selbstbewussten, vor Kraft strotzenden deutschen Autoindustrie. Kaum jemand wäre auf die Idee gekommen, an solch einem PS-Festival irgendetwas seltsam zu finden. Doch nun das: In Frankfurt werden heute massive Proteste von Klimaschützern und Auto-Kritikern gegen die IAA erwartet.

Mehrere Protestzüge dürften den Verkehr in der Innenstadt der Mainmetropole lahmlegen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Sonntag will ein Bündnis namens "Sand im Getriebe" sogar den Zugang zur Messe versperren. Das erinnert schon fast an die Proteste gegen die Atomkraft in den Achtziger- und Neunzigerjahren.

So zeigt sich in diesen, dass der Kampf um die Frage, wieviel Klimaschutz wir brauchen, endgültig zu einem der wichtigsten politischen Themen gereift ist. Die Liste der Forderungen der Klima-Demonstranten in Frankfurt ist lang: Sie verlangen unter anderem den Ausstieg aus der Verbrennungsmotor-Technik, ein Klimaschutzgesetz bis Ende 2019, den Vorrang für Radfahrer und Fußgänger sowie den massiven Ausbau von Bus- und Bahnverkehr.

Auto-Fans, die die IAA am Wochenende besuchen wollen, dürfte die Anreise erhebliche Mühe kosten. Der Tipp: Das Auto sollte man vielleicht ausnahmsweise stehen lassen, auch wenn's schwer fällt.

Steinmeier stellt sich gegen die AfD

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht der AfD ab, bürgerlich zu sein. "Man reibt sich doch ein wenig die Augen", sagt Steinmeier im SPIEGEL-Gespräch mit Blick auf Äußerungen von AfD-Chef Alexander Gauland, die Rechtspopulisten seien die Vertreter des Bürgertums. Bürgertum, Rechtsstaat und individuelle Freiheitsrechte gehörten zusammen, sagte der Bundespräsident. "Wer sich in dieser Tradition sieht, der kann nicht gleichzeitig einem ausgrenzenden, autoritären oder gar völkischen Denken huldigen. Das ist das Gegenteil von bürgerlich: Es ist antibürgerlich."

Nach Ansicht von Steinmeier muss "jede Partei sich entscheiden, wo sie stehen will: entweder völkisch kollektivistisch oder aufgeklärt bürgerlich. Beides gleichzeitig geht nicht." Das Bürgerliche zeige sich "in der Verteidigung der Freiheit, der Anerkennung des Individuums und damit auch im Respekt vor Andersdenkenden", so der Bundespräsident: "Um diese Haltung geht es." Demokratie lebe von der Kontroverse und brauche auch den Streit: "Aber Frust ist kein Freifahrtschein für Menschenfeindlichkeit."

Gewinner des Tages...

... ist die Glühbirne, genauer gesagt, die alte, umweltschädliche Variante. Sie hat jetzt nämlich einen wichtigen Fürsprecher, US-Präsident Donald Trump. Bei einem Treffen mit Parteifreunden verteidigte Trump die herkömmliche Birne und beschwerte sich über die neuen, energieeffizienten Sparbirnen. Die neuen Birnen seien viel teurer als die alten Leuchtmittel und seien auch längst nicht so gut, so Trump. Für ihn sei das auch ganz persönlich ein Problem: "Ich sehe da immer so orange aus." Das ist natürlich wirklich schlimm.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Donald Trump erklärt seine eigenwillige Hautfarbe : Der US-Präsident will erkannt haben, was ihm diese orange Note verleiht - es sind die Glühbirnen

: Der US-Präsident will erkannt haben, was ihm diese orange Note verleiht - es sind die Glühbirnen US-Pharma-Familie versteckt Milliarde in der Schweiz : Die Sacklers haben mit Schmerzmitteln ein Vermögen gemacht. Nun wollen sie einen Teil davon retten

: Die Sacklers haben mit Schmerzmitteln ein Vermögen gemacht. Nun wollen sie einen Teil davon retten Zwei Tote bei Familiendrama in Hessen: Wegen eines Streits wurde die Polizei gerufen - die Beamten entdeckten ein grausiges Verbrechen

