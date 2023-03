Die Lage am Morgen Welche Bedingungen brauchen wir, um gern zu arbeiten?

Nach dem Ende des Kalten Krieges blieben die Deutschen zurückhaltend der Bundeswehr gegenüber, bis ins letzte Jahr hinein, bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Folgen sind bekannt, die Bundeswehr ist marode.

Die Briten wiederum zogen sich weitgehend aus Deutschland zurück. Auch sie sparten insgesamt an ihren Streitkräften, und doch gehörten diese selbstverständlich zum Stolz des Landes dazu, auch galt das britische Heer als eines der schlagkräftigsten der Welt. Die Ukraine wird in ihrem Kampf gegen Russland von den Briten stark unterstützt.

Heute will die britische Regierung ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen. Sie wird mit Spannung erwartet, denn zuletzt gab es viel Kritik aus dem eigenen Land am Zustand der Armee. Sie sei, so hieß es, in einem viel schlechteren Zustand als bisher angenommen.

Doch wird sich das wirtschaftlich so schwer angeschlagene Land eine Erhöhung des Verteidigungsetats leisten können?

Der Herausforderer

Nun also doch: Die türkische Opposition, ein Bündnis aus sechs Parteien, hat den CHP-Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu als Gegenkandidaten von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan für die Präsidentschaftswahl am 14. Mai bestimmt. In den vergangenen Tagen gab es innerhalb der Opposition Streit um Kılıçdaroğlus Nominierung.