Die Lage am Morgen Wann wendet die Zeit sich denn?

Nun sind die Zeiten nicht normal, aber warum sollte einen das davon abhalten, ein Pappschild mit den ewig alten Sätzen zu malen, egal, was in der Welt gerade auch vor sich geht. Oder an liebgewonnen Traditionen und Überzeugungen zu rütteln. Dabei geht es auch anders: Mein Kollege Jens Glüsing hat kürzlich das Hadern mit seiner eigenen friedensbewegten Generation eindrücklich aufgeschrieben.

Es sind die letzten Tage vor Ostern, normalerweise würden jetzt sehr viele Menschen in Deutschland damit beschäftigt sein, sich zu überlegen, welchen Spruch sie auf ihr Transparent oder ihr Pappschild schreiben wollen – für einen der Ostermärsche am kommenden Wochenende. »Frieden schaffen ohne Waffen« und ähnliche.

Nun, weil es bei dieser Wahl nicht nur, aber auch um Europa und eine herstellbare Einigkeit in wichtigen Fragen geht, besonders zwischen Frankreich und Deutschland, wäre es vielleicht doch eine gute Idee, auch als Amtsinhaber den einen oder anderen Wähler an den Marktständen zu überzeugen.

Bei allem Respekt für die individuellen Motive all jener Bürgerinnen und Bürger, für Frieden zu demonstrieren und ein persönliches »Zeichen« setzen zu wollen, zumal an einem er höchsten religiösen Feiertage der Christenheit: Nach den Massakern von Butscha, Borodjanka oder Kramatorsk, spätestens jetzt, sollte sich der eine oder die andere Veranstalterin, sollten sich die Vordenker fragen, ob wirklich alle Thesen zu allen Zeiten formulierbar sind. Wie verkommen, denkfaul und phrasig sie sich lesen. Hier eine unvollständige, leicht verdichtete, polemische Auswahl:

Konflikte lassen sich nicht mit militärischen Mitteln lösen

Die Nato-Osterweiterung ist schuld

Die Nato-Aufrüstung ist schuld

Die mediale Hetze gegen Russland ist schuld

Waffenstillstand – sofort! Und zwar beide Seiten!

Ach ja, last but not least: Die Ukraine »sollte« ein neutraler Staat werden (so ist es bei Hamburger Friedensbewegten zu lesen). So viel zum Selbstbestimmungsrecht souveräner Staaten und Völker.

Sieht nicht nach Zeitenwende aus, bei der deutschen Friedensbewegung. Dafür haben einige ihrer Vertreter einen interessanten Sinn für (schwarzen) Humor. In einem Interview mit der »FAZ« riet Willy van Ooyen, Linken-Politiker aus Hessen und Mitorganisator der Ostermärsche, noch Mitte März den Ukrainern dazu, »zivilen Widerstand« zu leisten und »so dafür zu sorgen, dass die russischen Soldaten wieder nach Hause gehen«.

Nichtsdestotrotz wird die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine auch in der Oster-Woche weitergehen. Sicher auch heute bei einem Treffen des »Rates für Auswärtige Angelegenheiten« der EU in Luxemburg. Eine neue Großoffensive der russischen Armee wird im Osten der Ukraine erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ja in den vergangenen Tagen eine Reihe von hochrangigen Besuchern aus Westeuropa empfangen – jene aus Osteuropa waren schon vor etwa drei Wochen da . EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Außenbeauftragter Josep Borrell waren gerade in Kiew und in Butscha. Eine sichtlich erschütterte von der Leyen stand dort vor dem Massengrab und den Leichensäcken, mit ihrem sehr europäischen Gesicht, das solches Grauen selten gesehen hat. Man konnte sehen, wie ihr der Atem stockte.