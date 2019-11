heute geht es um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, den Zustand der Koalitionspartner Union und SPD, die Kommunalwahlen in Hongkong und einen milliardenschweren Einsteiger im Rennen um die US-Präsidentschaft.

Giffey will Frauenhäuser besser ausstatten

Nicolas Maeterlinck/ DPA

Vor 20 Jahren hat die Uno den 25. November offiziell zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gemacht. Warum dieser Tag auch in Deutschland völlig zu Recht mit vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen begangen wird, werden die neuen Zahlen zur häuslichen Gewalt zeigen, die Frauenministerin Franziska Giffey heute präsentieren wird. 2016 wurden fast 110.000 Frauen hierzulande Opfer versuchter oder vollendeter Delikte wie Mord, Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung, sexueller Nötigung oder Vergewaltigung durch ihre Partner oder Ex-Partner. Besserung ist nicht zu erwarten.

Aus Giffeys SPD verlautete am Wochenende, dass der Bund in den kommenden vier Jahren 35 Millionen Euro zusätzlich investieren will, um von Gewalt bedrohten Frauen zu helfen. Das ist dringend nötig: Bundesweit fehlen in Frauenhäusern Tausende Plätze. Wer dort Schutz sucht, kann sich also nicht darauf verlassen, ihn dort auch zu bekommen.

Gut, dass es diesen Tag gibt. Schlimm, dass es ihn geben muss.

Immer noch aktuell: SPIEGEL-Report aus dem Jahr 2018 über häusliche Gewalt: Die Hölle daheim

Atempause für die CDU, Woche der Wahrheit für die SPD

Wolfgang Kumm/ DPA

Die GroKo ist immer noch zusammen, diese Woche kann man Union und SPD wieder im Arbeitsmodus beobachten: Im Bundestag steht die Haushaltswoche an. Die CDU-Abgeordneten kommen mit frischen Eindrücken vom Parteitag in Leipzig zurück nach Berlin. Sind sie schlauer als vorher, was ihre Partei angeht? Wohl kaum.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kann einmal durchatmen, aber Friedrich Merz bleibt in Lauerstellung. Größere Auftritte stehen seinerseits wohl nicht an diese Woche, in ein paar Tagen reist er zum exklusiven Politiker-Manager-Plausch bei der sogenannten Isny-Runde im Allgäu - ein Heimspiel.

Kramp-Karrenbauer würde Merz ihrerseits nun gerne noch stärker in die Partei einbinden. Das Ziel ist klar: Wenn Merz sagt, er sei dabei, sollte die Partei das wollen, dann möge er nun bitte auch richtig mitmachen. Aber Merz wird schon darauf achten, dass er nicht zu sehr dabei ist. Sonst muss er am Ende noch seine Loyalität unter Beweis stellen.

Die SPD ist am Ende dieser Woche auf jeden Fall schlauer. Dann steht fest, wen die Basis sich als neues Vorsitzenden-Duo wünscht. Das Kandidatenpaar Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken setzte am Wochenende via "BamS" zur Schlussoffensive an: Konkurrent Olaf Scholz gebe sich in der Koalition zu schnell mit Kompromissen zufrieden und schwäche die SPD.

Scholz' engster Vertrauter, sein Staatssekretär Wolfgang Schmidt, konterte auf Twitter umgehend: "Bei wie vielen Verhandlungen von @OlafScholz mit der Union genau waren sie dabei?"

SPD-Strippenzieher Wolfgang Schmidt: Der Mann hinter Scholz

Hoffnung in Hongkong

Ng Han Guan/ AP

Wer hätte gedacht, dass den Kommunalwahlen in Hongkong einmal eine solche internationale Aufmerksamkeit zuteil werden würde. Zumal die zu bestimmenden Bezirksräte nicht wirklich politisch mächtig sind. Doch nach sechs Monaten Dauerprotesten und zuletzt immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen mit der Polizei wird die Abstimmung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zum Referendum: Steht Hongkong mehrheitlich noch hinter den Regierungsgegnern?

Die Auszählungsergebnisse der Nacht stimmen hoffnungsfroh: Die Wahlbeteiligung ist hoch, Kandidaten des demokratischen Lagers holen viele Posten, das Pro-Peking-Lager dagegen fällt weit zurück. Es wäre ein symbolischer Sieg, aber dennoch ein wichtiger, der der Demokratiebewegung neuen Schwung geben kann. Hoffentlich gewaltfrei.

Eskalation der Proteste in Hongkong: "Also müssen auch wir die Gewalt steigern"

Milliardär Bloomberg mischt demokratisches Kandidatenrennen auf

CJ GUNTHER/EPA-EFE/REX

Im Frühjahr noch schloss er eine Kandidatur aus, jetzt steigt er doch ein ins Präsidentschaftsrennen. Michael Bloomberg, 77, zwölf Jahre Bürgermeister von New York, will für die Demokraten gegen Donald Trump antreten. Geld, um den langen Vorwahlkampf zu bestreiten, hat der Mann genug. Aber die Frage ist, ob seine Kandidatur den Demokraten wirklich hilft: Bloomberg gilt als Mann der Mitte, so wie Joe Biden, nur ein Jahr jünger als Bloomberg und bisher Favorit im ohnehin schon riesigen Bewerberfeld von knapp 20 Möchtegern-Präsidenten.

Der "kleine Michael" werde scheitern, hatte Amtsinhaber Trump schon vor rund zwei Wochen gespottet, als sich die Indizien für eine Bewerbung mehrten.

Wie groß Bloombergs Chancen wirklich sind, analysiert unser US-Korrespondent Roland Nelles.

Bloombergs riskante Taktik: So will er Trump schlagen

Verliererin des Tages...

Annette Riedl/ DPA

...ist die CDU in Sachsen-Anhalt. Wie ungeschickt kann man sich anstellen? Oder wollte da jemand bewusst eine Regierung sprengen? Es ist ja nicht so, als sei die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Magdeburg ein stabiles Gebilde, das jede Erschütterung schluckt.

Insofern musste es einen schon wundern, als am Freitag bekannt wurde, dass ausgerechnet der Polizeigewerkschafter und Rechtsausleger Rainer Wendt, Gegner von "Kuscheljustiz" und "Spaßpädagogik", als Staatssekretär ins CDU-geführte Innenministerium kommen sollte. Logisch, dass die Koalitionspartner gegen seine Berufung Sturm liefen, sie als Provokation auffassten.

Am Sonntag zog die CDU die Notbremse: Wendt kommt nicht. Innenminister Holger Stahlknecht behauptet, Wendt habe verzichtet. Der sagte der "Bild", die CDU sei eingeknickt, auf "Kommando" des Kanzleramts. Viel Spaß beim Scherbenaufkehren.

