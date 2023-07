Die Lage am Morgen

So dieser Leser aus München: »Liebe SPIEGEL-Redaktion, bei uns in München gibt es nichts dergleichen, Sicherheitsdienst und Polizei greifen sehr schnell und konsequent durch. Anders als in Berlin, wo man Wegschauen gewohnt ist.«

Und eine Leserin aus Südbaden: »Ich lebe in Freiburg und gehe regelmäßig, fast täglich, in das nahe gelegene Strandbad. Tatsächlich kommt es an heißen Tagen wohl gelegentlich zu Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen und deshalb gibt es einen Sicherheitsdienst, der dann entsprechend eingreifen kann. Ich persönlich habe jedoch keine Angst, freue mich sehr diese Möglichkeit im Sommer zu haben Abkühlung zu finden und bin sehr froh täglich ein wenig das Gefühl von Urlaub zu erleben.«

Freibad III: War das nicht schon immer so?

Andere erinnern daran, dass es in Freibädern schon immer Jungsgruppen gab, die Ärger machten. So schreibt ein Leser: »Ich bin in Dortmund aufgewachsen. In den 60ern und 70ern galt es allerdings, einige Freibäder in anderen Stadtteilen zu meiden. Ebenso Jugendklubs. Das war das Territorium der Stollenpark-Boys, der Kreuzer, der Jungs aus Schüren etc. Da kam es leicht zu Schlägereien, vor allem, wenn man mit mehreren, d. h. mit seinen Freunden auftauchte. Also: nix Neues.«