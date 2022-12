Die Lage am Morgen

Der Mann hetze von Termin zu Termin, schreibt Sara in ihrem Porträt: »Wie eine bayerische Taylor Swift legt Söder an jedem Ort die passende Platte auf. Von Country bis Kirchenlied wird immer das gesungen, was ihn gerade in die Charts befördert.« Die Show laufe auf allen Kanälen, ob Radio, Fernsehen, Social Media oder Print. Vor Söder könne sich kaum jemand im Freistaat abschotten.

Ein knappes Jahr vor der Landtagswahl wirkt Söder schon voll im Kampfmodus: »Jedes Mal ist das Publikum ein anderes, also tritt jedes Mal ein anderer Söder auf. Söder passt im Grunde ständig seinen Sound an. Mehrfach täglich, in seinem Auftreten bei Terminen.« Und innerhalb einiger Monate, wie bei der Coronapolitik.

Nun gab es nur wenige CSU-Ministerpräsidenten, denen eine gewisse Wandelbarkeit völlig fremd war. Mal dafür und mal dagegen zu sein, zugleich Regierung und Opposition zu spielen – das mitunter zynische Beherrschen dieser Dialektik macht einen Gutteil des jahrzehntelangen CSU-Erfolgs aus. Horst Seehofer verdiente sich etwa den Beinamen »Drehhofer«.

Bei Söder kommt die Nummer allerdings in neuer Quantität und Qualität daher, das habe ich bei Sara gelernt. Ist das den modernen Zeiten geschuldet? Oder hat der Politiker Söder hier das Geschäftsmodell seiner Partei einfach auf die Spitze getrieben?

Ich vermute letzteres.

Der schlanke Staat und seine Folgen

Ich möchte Ihnen für dieses Wochenende eine Geschichte ans Herz legen, die mich erschüttert hat und auch wütend macht. Es ist eine wichtige Recherche. Ein SPIEGEL-Team um meine Kollegin Silke Fokken hat sich in deutschen Kinderkliniken umgeschaut und den dort grassierenden, mitunter lebensgefährlichen Mangel beschrieben.