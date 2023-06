Die Lage am Morgen

Aber der Hader, der Zank, all das war plötzlich weg. Kaum noch etwas drang nach außen, die Flügel existierten zwar weiter, hielten aber still, und Schlagzeilen der Art »Grüne streiten über...« starben langsam aus. Irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Die Grünen ohne ihre internen Kämpfe, das war ungefähr so, als würde sich Reinhold Messner glatt rasieren und die Haare scheren. Er wäre nicht mehr so richtig Reinhold Messner (und der Yeti würde ihn wohl auch nicht mehr erkennen).

Heute treffen sich die Grünen in Bad Vilbel zum Länderrat, dort dürfte es vorbei sein mit dem Frieden. »Auf dem kleinen Parteitag, dem Länderrat, droht ein Showdown: Basis gegen Baerbock«, so schreiben es eine Kollegin und zwei Kollegen von mir in einem Text aus dem aktuellen SPIEGEL. Der Grund: Die Außenministerin hat der Verschärfung des europäischen Asylrechts zugestimmt und damit weite Teile ihrer Partei gegen sich aufgebracht. Was zuletzt weder die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke noch Waffenexporte vermocht hatten, löst nun die Asylverschärfung aus: Die Grünen geraten in Wallung.

Ich glaube, es würde ihnen guttun, in Bad Vilbel (und womöglich darüber hinaus) mal wieder richtig hart zu streiten. Das bringt sie höchstwahrscheinlich nicht direkt ins Kanzleramt. Aber wieder ein bisschen näher zu sich selbst.

Sisyphus auf hessisch

Die dritte Partei, um die es heute gehen soll, ist die SPD, genauer: die Hessen-SPD. Die war beim Streiten früher sogar schlimmer als die Grünen, weil es sich bei der Hessen-SPD letztlich nicht um eine Partei handelte, sondern um mehrere Parteien in einer: Hessen-Nord gegen Hessen-Süd, links gegen rechts und all das in einer Härte, die mir damals, um 2008 herum, als zuständigem Korrespondenten teilweise den Atem verschlagen hat. Ich weiß zum Beispiel noch, wie mir jemand aus der Hessen-SPD über jemanden vom anderen, gegnerischen Flügel sagte, es wäre ja nicht allzu schlimm, wenn derjenige einen Autounfall hätte.

Auch das ist lange vorbei, auch die Hessen-SPD ist mittlerweile zumindest nach außen ein sehr harmonischer Verein, was ich insofern bemerkenswert finde, als dieser Verein notorisch erfolglos ist. Hessen galt mal als SPD-Land, es regierten dort Sozialdemokraten wie Holger Börner (na gut, und Hans Eichel), aber seit 1999, also seit über 24 Jahren, stellt dort die CDU den Ministerpräsidenten, der erst Roland Koch hieß und dann Volker Bouffier. Mittlerweile heißt er Boris Rhein.