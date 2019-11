heute beschäftigen wir uns mit einem angeblich nicht stattfindenden Showdown in der CDU. Wir fragen us, ob Robert Habeck das teuflische Martin-Schulz-Ergebnis einstellen wird. Und werfen einen Blick auf die Zukunft deutscher Männervereine.

Friedrich Merz will keinen Showdown - vermutlich

Silas Stein/ DPA Merz, Kramp-Karrenbauer (im November 2018)

Wenn man böse wäre, könnte man von einem Gipfeltreffen der Putschisten sprechen, das da heute in Bald Waldsee stattfindet. Offiziell handelt es sich um den Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg, aber weil dort nicht nur der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban auftreten wird, sondern auch Friedrich Merz, hat das Treffen einen besonderen Charakter.

Der eine, Kuban, möchte die ungeklärte Führungsfrage der Partei auf dem Leipziger Parteitag in der kommenden Woche mit einem Mitgliederentscheid über den nächsten Kanzlerkandidaten lösen. Dem anderen, Friedrich Merz, wird spätestens seit seinen schwungvollen Äußerungen über Kanzlerin Angela Merkel so ziemlich alles zugetraut. Die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" Angela Merkels, habe sich seit Jahren "wie ein Nebelteppich" über das Land gelegt, das waren seine Worte.

"Wer glaubt, in Leipzig käme es zu einem großen Showdown, irrt gewaltig", hieß es gestern nun beschwichtigend auf Merz' Twitter-Account, nachdem er zuvor angekündigt hatte, auf dem Parteitag eine längere Rede halten zu wollen. Völlig entspannen sollte sich die amtierende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach diesem Tweet allerdings nicht sein. Denn der Autor war nicht Merz selbst, sondern laut Kürzel am Ende, "(tm)", also das Team Merz. Sollte Merz es sich bis kommenden Freitag doch noch anders überlegen, war sein Team eben schlecht informiert.

Knackt Robert Habeck die 100-Prozent-Marke?

Guido Kirchner/dpa Baerbock, Habeck

Auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld stellt sich das Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck heute der Wiederwahl. Nachdem Habeck bereits gestern für seine Eröffnungsrede mit Standing Ovations gefeiert wurde, ist die spannendste Frage heute: Knackt Habeck die 100-Prozent-Marke?

Martin Schulz, der bei der Wahl zum SPD-Vorsitzenden vor zweieinhalb Jahren 100 Prozent erhielt und dieses Ergebnis bald verfluchte, erzählte mir später: Hätte er geahnt, dass es 100 Prozent würden, hätte er vorher ein paar Freunde gebeten, gegen ihn zu stimmen. Vielleicht ist das auch ein Tipp für die Grünen.

Anders als Baerbock scheint Habeck der Hype um seine Person zunehmend zu belasten. Meine Kollegin Julia Amalia Heyer hat ihn für ein Porträt über mehrere Monate beobachtet. Sie sah nicht nur den Shootingstar, dem vermeintlich alles gelingt, sondern auch einen unsicheren, ängstlichen Habeck, der bei Angriffen zudem schnell mal beleidigt ist.

Grünen-Chef Robert Habeck: Quasi Kanzler

"Die Angst vor dem Hype, so wirkt es, ist Habecks Urangst", schreibt Heyer. Deshalb bemühe er sich permanent um Understatement. "Darf ich das überhaupt sagen?", frage er oft. "Darf ich da mal reingrätschen, oder soll ich lieber die Klappe halten?"

Dass Habeck nun offiziell auf dem Kanzler-Radar ist, hat etwas mit ihm gemacht. Die Frage sei, so Heyer, wie lange er für sich noch in Anspruch nehmen könne, nicht so zu sein, wie andere Politiker. Anders zu sprechen, und anders zu denken. Bis heute ist Habeck der einzige Spitzenpolitiker in Deutschland, der völlig ironiefrei Sätze wie diesen sagt: "Manchmal möchte man mit den Seiten schmusen, so schön ist ein Buch."

"Es wird bald nicht mehr darum gehen, wie Habeck spricht", schreibt Heyer. "Sondern was er zu sagen hat."

Rede auf dem Parteitag: Habeck fordert "Mut und Leidenschaft"

Anschwellender Männervereinsgesang

Zu Wochenbeginn stand es schlecht um die Männervereine in Deutschland. Finanzminister Olaf Scholz, langjähriges Mitglied des Männervereins SPD-Spitze, hatte überraschend erklärt, reinen Männervereinen den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen, was ihnen steuerliche Vorteile nehmen würde. Scholz dachte dabei nicht an die Spitze des Bundesinnenministeriums, sondern an rein männliche Schützenvereine oder Karnevalsgesellschaften, vielleicht auch an Männergesangsvereine oder dessen Nachwuchsvariante, den Knabenchor.

Gegen Ende der Woche aber, nachdem sich fast jeder Mann einmal geäußert hatte, hat das Thema an Fahrt verloren. Besonders fuchsig reagierten übrigens Vertreter zahlreicher Männervereine im Ruhrgebiet, der Herzchenkammer der Sozialdemokratie.

Spätestens am 30. November dürften die Männervereinsmitglieder Grund haben, wieder ganz entspannt den Vogel abzuschießen. Dann endet die gefühlt zwölfjährige Suche der SPD nach neuen Parteivorsitzenden. Ab dann gibt es für den Kandidaten Scholz auch keinen Druck mehr, sich bei Genossinnen beliebt zu machen. Seine feministische Ader hatte er all die Jahrzehnte zuvor jedenfalls geschickt verborgen.

Leitartikel: Olaf Scholz kann Kanzler werden



Gewinner des Tages...

... ist Izzet Cagac, Besitzer jenes Dönerladens in Halle, in dem ein rechtsradikaler Attentäter Anfang Oktober einen Menschen erschoss. Der schwer bewaffnete Mann hatte zuvor versucht, in einer Synagoge ein Massaker anzurichten und scheiterte nur an einer verschlossenen Tür. Anschließend erschoss er eine zufällig vorbeilaufende Frau auf der Straß und tötete dann einen jungen Mann in Cagac' Imbiss.

DPA Izzet Cagac, Betreiber des Kiez-Döners, steht vor seinem Imbiss.

Nach einer 40-tägigen Trauerzeit, so wie es im Islam üblich ist, wird dieser heute wieder eröffnet. Mit einem großen Fest. Cagac läd zu einem gemeinsamen Essen, zu dem auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, erwartet wird. Er wolle damit ein Zeichen setzen, sagt Cagac: gegen Rassismus, für mehr Liebe und Toleranz. "Ich wünschte, dass die Menschen mit der Liebe einen Weg finden."

Seinen Laden will Cagac seinen Mitarbeitern schenken, die während des Anschlags im Laden waren. Ob diese nach dem traumatischen Ereignis das Geschenk anzunehmen, wird sich bald entscheiden. Alternativ denkt Cagac darüber nach, die Räume in einen Gedenkort zu verwandeln.

In einer zunehmend verrohten und von Hass geprägten Gesellschaft ist diese Gesten der Solidarität und Menschlichkeit ein kleiner Lichtblick.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die Türkei hat erneut IS-Verdächtige nach Deutschland abgeschoben . Zwei Frauen landeten am Abend in Frankfurt. Istanbul hatte mehrere solcher Aktionen angekündigt.

. Zwei Frauen landeten am Abend in Frankfurt. Istanbul hatte mehrere solcher Aktionen angekündigt. "Das war's. Ich habe fertig. Danke", sagte Uli Hoeneß bei seiner letzten Rede als Präsident des FC Bayern München. Unter Sprechchören verließ er die Bühne.

bei seiner letzten Rede als Präsident des FC Bayern München. Unter Sprechchören verließ er die Bühne. Die bolivianische Interimsregierung greift gegenüber Venezuela zu einem drastischen Mittel: Sie will dessenDiplomaten aus dem Land werfen.

