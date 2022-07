Zum Beispiel mag ich den Geruch der Berliner U-Bahn, wenn man in eine Station geht und den Windhauch eines einfahrenden Zugs spürt. In München ging mir das ähnlich. In New York nicht.

Am Pariser Platz in Berlin hinterm Brandenburger Tor kann es im Sommer mitunter bestialisch stinken, weil, so hat mir das mal jemand erklärt, dort zu wenig Wasser in der Kanalisation sei. Als ich nach vier Jahren aus Amerika zurückkam, fiel mir zuerst der Dieselgeruch in deutschen Städten auf.

»Jede Stadt hat ihren eigenen chemischen Fingerabdruck«, erklärt der Atmosphärenforscher Thomas Karl im Interview mit meinem Kollegen Miguel Helm: »Eine Stadt mit einer hohen Dichte an Kaffeeröstereien riecht anders als eine Stadt an einem entleerten See.« Macht Sinn.

Und Städte rochen zu früheren Zeiten anders: »Autos haben in den Achtzigern viel stärker den Geruch einer Stadt geprägt als heute. Daher kann man jetzt Gerüche stärker wahrnehmen, die der Mensch auf der Haut trägt: Parfüm, Sonnencreme, Kosmetik«, erklärt Karl.

Das klingt für mich allerdings nicht nur nach Erleichterung, sondern auch nach Verpflichtung. Achtung, die Wahl des Parfüms fällt definitiv auf.

Russland bestätigt Pläne für Sturz der ukrainischen Regierung: Der Kreml verschärft den Ton im Ukrainekrieg: Erklärtes Ziel sei es, die amtierende Regierung in Kiew abzusetzen – das machte Chefdiplomat Sergej Lawrow nun klar.

»Sind wir dazu bereit, empfindliche Nachteile in Kauf zu nehmen?« Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt Solidarität mit der von Kriegstreiber Putin attackierten Ukraine an. Das Staatsoberhaupt befürchtet eine Rückkehr zur Abschottung – und warnt vor Spaltung.

»Ich will, dass man nicht wegschauen kann«: Kriegsfotograf Ron Haviv war in Bosnien und Afghanistan, in Libyen und jetzt in der Ukraine: Der US-Fotograf dokumentiert Konflikte auf der ganzen Welt. Hier spricht er über Wahrheit und Manipulation im Journalismus – und die Macht der Bilder.

Katrin Göring-Eckardt erwägt Streckbetrieb der Kernkraftwerke – »in Notsituation«: Ende des Jahres sollen die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. So der Plan. Doch nun droht eine Energiekrise. Und selbst die Grünen schließen eine befristete Verlängerung nicht mehr aus.

