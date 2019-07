gestern hat Ursula von der Leyen ihre Werbekampagne im Europaparlament fortgesetzt. Zunächst besuchte sie die Fraktionen von Liberalen und Sozialdemokraten. Die spätere Anhörung bei den Grünen konnte man dankenswerterweise im Livestream verfolgen. Von der Leyen gab sich höflich, eloquent und freundlich, gewiss, aber begeistern vermochte sie dort niemanden. Dafür war sie viel zu wolkig, zu unverbindlich, insbesondere bei den entscheidenden Fragen: Wie soll ein funktionierendes Spitzenkandidatensystem bei der nächsten Europawahl aussehen? Oder darf das Parlament künftig Gesetzesinitiativen starten?

Viel zu oft verwendete sie Phrasen wie "Ich werde genau prüfen", "Das Ganze müssen wir uns wirklich genau ansehen" oder "Es ist nicht einfach, das Ganze anzupacken". Nun werden die Abgeordneten "genau prüfen", ob sie von der Leyen tatsächlich am Dienstag ihre Stimme geben werden. Es scheint, als sei ihre Wahl noch nicht gesichert. Der Makel, das Ergebnis eines nicht allzu demokratischen Nominierungsprozesses zu sein, bei dem die Regierungen Osteuropas eine Allianz mit den rechten Gesinnungsgenossen aus Italien eingingen, haftet nach wie vor an ihr.

Eine Frage allerdings müssen sich alle Gegner und Skeptiker unter den Abgeordneten gefallen lassen: Warum hat es das Parlament nicht geschafft, sich auf einen der drei Spitzenkandidaten bei der Europawahl zu einigen und diesen gemeinsam zu unterstützen? Hätten sie es hinbekommen, müssten sie jetzt nicht Ursula von der Leyen fragen, wie sie zum Spitzenkandidatenprozess steht. Dann hätten sie längst einen Spitzenkandidaten zum Kommissionsvorsitzenden gewählt.

Heiteres Beruferaten für Friedrich Merz

Seit der knappen Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer beim Wettstreit um den CDU-Vorsitz, wird Merz von den FROFs (Friends of Fritz) für ständig neue Positionen gehandelt. Wirtschaftsminister sollte er schon werden, Bundeskanzler sowieso, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, selbst das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin war in der Verlosung. Faktisch ist Friedrich Merz bislang aber nur Kolumnenschreiber bei der "Welt am Sonntag" und stellvertretender Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats geworden.

Nun geht das Beruferaten weiter. Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe hätte ihn gern als neuen Verteidigungsminister. Der Posten wird frei, sollte Ursula von der Leyen am Dienstag als neue Chefin der EU-Kommission bestätigt werden. "Ich finde, die Bundeskanzlerin sollte über ihren Schatten springen und den erfahrensten, tatkräftigsten und durchsetzungsstärksten Politiker aus den eigenen Reihen auswählen. Und das ist für mich eindeutig Friedrich Merz", sagte Rühe jetzt im Interview mit "Cicero".

Rühe macht allerdings keinen Hehl daraus, dass das Verteidigungsministerium für Merz keinesfalls eine Endstation sein sollte. "Wenn er bereit wäre, dieses schwierige Amt und die schwere Aufgabe zu übernehmen, würde er zusätzliche Sympathien gewinnen und sich für noch größere Aufgaben empfehlen."

Was die größere Aufgabe sein soll, ist klar. Und das haben sämtliche Karrierepläne der FROFs für Friedrich Merz dann wiederum gemeinsam: Alle Posten sind nur als Sprungbrett ins Kanzleramt gemeint.

Mrs. Eurozone

Dass die Französin Christine Lagarde demnächst in der Nachfolge von Mario Draghi die Europäische Zentralbank anführen soll, ist die weit weniger umstrittene Personalie. Manch deutsche Kleinsparer hätten sich zwar lieber Bundesbankchef Jens Weidmann gewünscht, den einsamen Kämpfer für eine restriktivere Geldpolitik. Doch überall sonst in Europa gilt Lagarde als gute Wahl - und zwar zu Recht, wie mein Kollege Michael Sauga analysiert. Lagarde hat den Rückhalt dringend nötig. Sie wird den Euro gegen Angriffe von außen wie von innen verteidigen müssen: Gegen die Spekulanten an den weltweiten Finanzmärkten, die jederzeit auf einen Zerfall der Eurozone wetten würden. Und gegen populistische Regierungen wie in Italien, die das Regelwerk der Eurozone missachten.

Gewinner des Tages...

... sind alle Ärzte, denen der Berufsstolz ein bisschen wurscht ist, die ein Faible für Ferndiagnosen haben und ganz einfach gern in der Zeitung stehen. Denn gestern hat Angela Merkel zum dritten Mal öffentlich gezittert. Das gibt den Ärzten mit oben genanntem Profil die Gelegenheit, weiter über den Gesundheitszustand der Kanzlerin zu raunen.

Beim gestrigen Zitteranfall Merkels stand der finnische Ministerpräsident Antti Rinne im Ehrenhof des Kanzleramts neben ihr. Beim Empfang mit militärischen Ehren lief mal wieder die deutsche Nationalhymne. Aber, das sei hier für alle rechten Verschwörungstheoretiker ausdrücklich betont: Merkel zitterte auch bei der finnischen Hymne. Ein unterbewusster Finnland-Hass wurde ihr bislang zumindest noch nicht unterstellt.

"Mir geht es gut", sagte die Kanzlerin wenig später vor Journalisten. "Ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht soweit." Diese Erklärung war immerhin kryptisch genug, um medienaffinen Medizinern weiter Raum für ihre Spekulationen aus der Ferne zu lassen. Um 12.30 Uhr empfängt Merkel heute die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt.

