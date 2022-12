Die Lage am Morgen Das Scheitern des Diktators

Wobei der sehr männlich geprägte deutsche Fußball in Sachen Frauenförderung auch nicht viel fortschrittlicher ist. Es dauerte Jahrzehnte, ehe mit Bibiana Steinhaus die erste Frau in der Bundesliga pfeifen durfte. Und als Steinhaus aufhörte, gab's erst mal keine Nachfolgerinnen. Und wie deutsche Fernsehzuschauer lästerten, als zum ersten Mal eine Frau ein Spiel der Männer kommentierte, wiederholen wir hier besser auch nicht.

Der erste Einsatz einer Schiedsrichterin ist richtig. Trotzdem macht er diese WM mit all ihren politisch-gesellschaftlichen Ungeheuerlichkeiten keinen Deut besser. So lange Menschen in Katar von Polizisten von der Tribüne gezerrt werden, wenn sie es wagen, ein Armband in Regenbogenfarben zu tragen, so lange der Fußball so dreist als PR- und Marketing-Instrument einer Diktatur missbraucht wird, so lange kann ich keine versöhnlichere Haltung einnehmen. Das würde auch der Einsatz von 40 Schiedsrichterinnen nicht ändern.

Schiedsrichterinnen bei der Fußball-WM: Revolution mit Pfeife

Das Versagen des Diktators

EU-Ratspräsident Charles Michel will heute in Peking Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Michel ist damit der erste ausländische Spitzenpolitiker, der den Diktator nach der Welle an Protesten gegen dessen knallharte und knallhart gescheiterte Covid-Strategie trifft.

Viele Vertreter der deutschen Wirtschaft, man muss das so klar sagen, haben jahrelang mit einer Mischung aus Faszination und Neid auf China geblickt. Wenn man da etwas bauen wolle, ja dann werde das in wenigen Wochen ausgeführt, hieß es bewundernd. In Deutschland hingegen? Anträge! Bürgerbeteiligung! Der Parteien-Streit! Es gab eine unverhohlene Bewunderung für die Effizienz der Diktatur. Bei gleichzeitiger Verachtung für die ach so langsame Demokratie deutscher Prägung. So entwickelte sich eine Sicht auf die Welt, die den Eindruck nährte, Autokratien seien die überlegenen Systeme.