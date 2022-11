Die Lage am Morgen Wie fühlt sich denn ein Katarer, ein Homosexueller oder ein Gastarbeiter, Herr Infantino?

Dabei ist es eigentlich verrückt, weil sich gerade erst Tausende politische Entscheider, Verhandler, Experten und Aktivisten in Ägypten zum 27. (!) Klimagipfel getroffen haben, um genau darüber zu sprechen. Doch wie meine Kollegin Susanne Götze und mein Kollege Kurt Stukenberg analysieren, scheint der diesjährige Gipfel keinen wirklichen Fortschritt gebracht zu haben. Der »COP« droht, sich selbst ad absurdum zu führen:

»Es bleiben auch von dieser COP Worte wie die von Uno-Generalsekretär Guterres in Erinnerung, der warnte, die Welt befinde sich auf einem Pfad ›in die Klimahölle‹. Es ist dies eine fast schon maximal eskalierte Klimakonferenzsprache, die aber inzwischen auf minimale Resonanz in Form von Taten in der Realität trifft. Markige Worte der Staats- und Regierungschefs zu Beginn, emsiges Zusammentragen divergierender Positionen von knapp 200 Staaten durch die Delegierten, warnende Worte von Ministerinnen und Ministern zum Finale und dann ein weicher, nicht selten unwirksamer Kompromiss in der Abschlusserklärung: Je länger diese COP-Rituale fortgesetzt werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass der so wichtige Paris-Prozess in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit einbüßt und dauerhaft Schaden nimmt.«

Gerade dieses Jahr hätte es Anlass genug gegeben, einen erfolgreichen Abschluss zu haben. Überflutungen in Pakistan und Südsudan, Dürren in Somalia, Kenia oder Äthiopien, der wärmste Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen , mit ausgetrockneten Flussbetten in Italien oder Trinkwasserrationierungen in Frankreich.

Eigentlich wurde in den vorherigen Gipfeln bereits alles verhandelt, schreiben die Kollegen, es hätte nun um die Umsetzung der bisherigen Vereinbarungen gehen sollen. Doch stattdessen werde immer wieder das 1,5-Grad-Ziel infrage gestellt – ein Ziel, dessen Einhaltung nun auch eigentlich fast nicht mehr möglich ist.

In Scharm al-Scheich wurde auch keine Abkehr von Gas und Öl beschlossen. Immerhin ist es gelungen, sich auf die Einrichtung eines Klimafonds zu einigen, in das die reichen Länder als Hauptverursacher der Klimaerwärmung einzahlen und mit dem ärmere Länder bei Schäden durch Wetterextreme entschädigt werden .

Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser bezeichnete das als »Pflaster auf eine klaffende Wunde«. Eine klaffende Wunde mit einem kleinen Pflaster zu verarzten, klingt nach sicherem Verbluten. Das ist radikal untätig im Angesicht der Lebensgefahr. Radikaler jedenfalls, als alte Meister hinter Schutzglas mit Tomatensuppe zu bewerfen.

Das nächste Land auf Putins Liste?

In Paris ist heute eine Hilfskonferenz angesetzt, auf der es um die Unterstützung eines kleinen europäischen Landes gehen soll: Moldau. Außenministerin Annalena Baerbock wird mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna und ihren rumänischen und moldauischen Counterparts, Bogdan Aurescu und Nicu Popescu zusammentreffen. Später wird der französische Präsident Emmanuel Macron mit der moldauischen Staatschefin Maia Sandu dazukommen. Denn Moldau sieht sich bedroht – von Moskau, das offensichtlich neben dem Angriffskrieg gegen die Ukraine noch genug Energie und Willen hat, ein weiteres Land in seiner Nachbarschaft, das sich Europa zuwendet, zu destabilisieren. Durch prorussische Politiker und – natürlich – durch den Entzug von Strom und Gas.