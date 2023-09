Die Lage am Morgen

Seit Tagen mühen sich Indiens Diplomaten um einen Text für die gemeinsame Abschlusserklärung. Die Schwierigkeit: Bislang haben China und Russland Passagen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zugestimmt. Die westlichen Staaten fordern allerdings eine Verurteilung von Putins Überfall. Oder, wie es aus deutschen Regierungskreisen heißt, wenigstens eine klare Formulierung, wonach die Integrität aller Staaten zu respektieren sei.

Meine Kollegen René Pfister und Christoph Hickmann begleiten die amerikanische respektive deutsche Delegation (angeführt von Olaf Scholz und Christian Lindner) in Indien, sie werden am Wochenende auf SPIEGEL.de berichten.

»Gut möglich, dass der Gipfel vor allem dafür in Erinnerung bleiben wird, was nicht auf ihm passiert ist«, schreiben René und Christoph zusammen mit unserem Peking-Korrespondenten Georg Fahrion im Vorbericht: »Es wird an diesem Wochenende in Neu-Delhi kein Treffen zwischen den Supermächten USA und China geben, zumindest nicht auf höchster Ebene.« Und die Welt werde nicht erleben, wie Putin die große Bühne betritt.

Letzterer fehlte allerdings schon beim vergangenen G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali.

Seehofer vs. Seehofer

Unter uns: Ich war neulich sehr neidisch auf die Kollegin Anna Clauß und den Kollegen Jan Friedmann, weil sie das Doppelinterview mit Horst und Susanne Seehofer an Land gezogen hatten und die beiden in deren Ferienhaus im Altmühltal treffen konnten.