Die Lage am Morgen

heute geht es um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj beim G7-Gipfel in Japan, wir blicken auf den Start der türkischen Präsidentschaftsstichwahl in Deutschland – und wir befassen uns mit der geplanten Wärmewende in Deutschland.

Kampfjets für Selenskyj

Noch bis Sonntag tagen in Hiroshima die Staats- und Regierungschefs der G7. Am Samstagabend (Ortszeit) wird wohl auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu der Runde dazustoßen. In Japan würden wichtige Dinge entschieden, daher sei »die physische Anwesenheit unseres Präsidenten absolut wichtig«, verlautete es aus dem ukrainischen Sicherheitsrat.