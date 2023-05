Die Lage am Morgen Ist der G7-Gipfel noch zeitgemäß?

Hiroshima als Mahnung

Symbolträchtiger könnte der Ort für die Zusammenkunft kaum sein. In Hiroshima treffen sich von heute an die Staats- und Regierungschefs der G7. Über der Stadt im japanischen Südwesten warfen die USA am 6. August 1945 die erste Atombombe ab, 70.000 Menschen starben durch die Explosion sofort, Zehntausende an den Folgen der nuklearen Verseuchung.