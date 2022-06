Die Antwort lautet: Ja. In der neuen Weltunordnung ist es unerlässlich, dass sich wichtige Demokratien zusammenfinden, um sich auf so etwas wie ein Mindestmaß an gemeinsamen Handeln zu verständigen. Sie müssen sich dafür immer wieder – auch symbolisch – ihrer gegenseitigen Sympathie und Verbundenheit versichern.

Es geht um Team-Building in einer Welt, in der es immer mehr Einzelspieler gibt. Dafür sind das Schulterklopfen, das Familienfoto und die persönliche Begegnung der Staatschefs wichtig. Ein paar Zoom-Meetings reichen nicht. Der Westen setzt bei diesem G7-Gipfel bewusst ein Signal für Kooperation, Demokratie und Multilateralismus, gegen Politiker wie Wladimir Putin (oder auch Donald Trump), die meinen, sie könnten tun und lassen, was sie wollen. Wenn es diese Gipfel nicht geben würde, müssten sie erfunden werden.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Was bringt ein Preisdeckel für Russen-Öl?

Apropos Laberrunde: Entgegen manchen Erwartungen könnte das G7-Format diesmal so ergiebig sein wie lange nicht. Die Gipfel-Teilnehmer wollen sich bei ihren Beratungen auf Schloss Elmau unter der Leitung von Kanzler Olaf Scholz auf eine Reihe von Punkten einigen. Aus der Delegation von US-Präsident Joe Biden heißt es, die G7 werden als weitere Strafmaßnahme gegen Russland ein Importverbot für russisches Gold ankündigen. Damit würden Russland Einnahmen in Höhe von Dutzenden Milliarden Dollar wegbrechen.