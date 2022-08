Die Lage am Morgen Wie kann der Kanzler da nur schweigen?

Vor allem Uniper wird auch von der ab Oktober geplanten Gasumlage profitieren. Für die hat die EU nun erklärt: Ohne Mehrwertsteuer, wie es sich die Bundesregierung vorgestellt hatte, geht es nicht. Bedeutet: Für die Verbraucher wird es noch einmal teurer.

Damit steigt der Druck auf die Ampel, den Menschen alsbald zu sagen, wie sie den neuerlichen Preisschub im Herbst abfedern will. Das Versprechen steht: Es soll ein drittes Entlastungspaket geben. Was drinstecken wird, ist längst nicht ausgemacht, und die Bürgerinnen und Bürger dürften ohnehin kaum noch den Durchblick haben, an welcher Stelle sie nun be- oder entlastet werden. Bleibt zu hoffen, dass die Koalition im täglichen Drei-Parteien-Gezänk nicht die Orientierung verliert. Am Ende zählt, was auf dem Konto übrigbleibt.

Wenn die Linke sich die Verunsicherung jetzt zunutze macht, Ängste schürt und einen »heißen Herbst gegen die soziale Kälte« der Regierung ankündigt, mit »Montagsdemos im Osten wie damals gegen Hartz IV«, dann tut sie dem Verursacher der ganzen Misere einen Gefallen: Wladimir Putin. Natürlich ist Kritik an Regierungsmaßnahmen immer legitim. Populismus aber ist in dieser Lage gefährlich. Denn die westlichen Gesellschaften zu spalten, das ist das Ziel des russischen Präsidenten.

Gut, dass es in der Linken noch Stimmen der Vernunft wie die von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gibt, der gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland seine eigenen Leute ermahnt: »Bei sozialen Protesten bitte die Abstandsregel zu rechtsradikalen Organisatoren beachten.«

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Das geschah in der Nacht: Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak erklärt in einem Interview die Militärstrategie seines Landes. Und: Russland feuert offenbar bis zu 60.000 Schuss Munition ab – pro Tag. Der Überblick.

»Die Ukrainer werden von den Europäern wahrscheinlich auf Munitionsdiät gesetzt«: Kiew will zügig Erfolge vorweisen, um sich weitere Unterstützung des Westens zu sichern, glaubt Experte Michael Kofman. Doch was könnte es bedeuten, wenn die Ukraine bei einer Gegenoffensive im Süden scheitert?

Detonation in Munitionsdepot auf der Krim: In einem Radius von fünf Kilometern wurde das Gebiet um ein explodiertes Munitionsdepot abgesperrt – über 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie haben Fragen und wollen zurück. Das Video.

Was tun, wenn der Vermieter die Abschläge erhöht? Die Gasumlage ist längst nicht alles: Auch so schon dürften die Heizkosten im Winter kräftig steigen. Jutta Hartmann vom Mieterbund erklärt, welche Rechte Mieter haben, wenn die Nebenkosten durch die Decke gehen.

Handschlag statt Widerspruch

Nein, Olaf Scholz hat wahrlich keine glückliche Figur gemacht am Dienstagnachmittag im Kanzleramt. Neben ihm steht Mahmud Abbas, der Palästinenserpräsident, und antwortet auf die Frage eines Journalisten, ob er sich bei Israel entschuldigen wolle, anlässlich des 50. Jahrestages des von palästinensischen Terroristen verübten Attentats auf die israelische Olympiamannschaft in München.