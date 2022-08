Der Grund heißt Liz Cheney. Cheney, 56, Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney, gehört zum Hochadel der Republikaner, vertritt selbst streng konservative Ansichten, unterstützte Trump lange.

Doch dessen Lügen von der gestohlenen Wahl und seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol haben Cheney abschwören lassen vom Trump-Kult. Jetzt ist sie die schärfste Widersacherin des Ex-Präsidenten. Sie stimmte für das Amtsenthebungsverfahren und hat als Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm erklärt: »Es gibt genug Beweise, um ihn anzuklagen.«

Genau deswegen will Trump Cheney politisch erledigen, er will ein Exempel an ihr statuieren, allen in der Partei zeigen, was ihnen blüht, wenn sie sich gegen ihn stellen.

Am Dienstag entscheidet die Republikaner-Basis in Wyoming in einer Vorwahl, wer bei den Kongresswahlen im November für die Partei antreten darf. Dass Cheney, die bisher bei Wahlen in Wyoming stets 60 Prozent holte, ihren Sitz im Repräsentantenhaus verliert, ist nicht unwahrscheinlich. Trump hat die 59-jährige Anwältin Harriet Hageman als Konkurrentin aufgebaut. Und weil Wyoming Trump-Land ist, liegt Hageman in den Vorwahl-Umfragen deutlich vorn.

Wird »Trumps teuflischer Plan«, wie ihn mein Kollege Roland Nelles nannte, also aufgehen? Wohlmeinende Beobachter halten es nicht für ausgeschlossen, dass Cheneys Karriere bei einer Niederlage in Wyoming längst nicht vorbei wäre. Sollte Trump 2024 antreten und verlieren, könnte sie demnach sogar selbst Präsidentschaftskandidatin werden.

Atamans erster Auftritt

Wenn der Jahresbericht zur Diskriminierung in Deutschland vorgestellt wird, ist das normalerweise keine große Sache. So wichtig das Thema ist, in der Vergangenheit wurde am Tag der Präsentation über die Defizite bei der Gleichbehandlung von Menschen hierzulande berichtet, es gab ein paar betroffene Kommentare, das war es dann schon. So hat es auch kaum jemanden interessiert, dass die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vier Jahre vakant war.