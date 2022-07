Die Lage am Morgen

Ich habe den Satz jetzt jeden Tag im Ohr, wenn es um die Frage geht, ob und wie viel Gas uns hier im Winter zur Verfügung stehen wird. Wir haben uns mit dem Thema ja schon gestern beschäftigt, wir kommen auch heute nicht drumherum. Heute ist der lange erwartete Stichtag, an dem die Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 enden sollen und an dem sich deshalb (womöglich) entscheidet, ob und wie viel russisches Gas nun wieder nach Deutschland fließen wird. Gestern wurde gemeldet, es werde wieder Gas fließen, aber wer weiß schon, was heute gilt. Winter is coming.

Ich mag den Satz, weil in ihm ja mehr steckt als die Feststellung, dass irgendwann die Jahreszeiten wechseln. Eigentlich ist er eine Aufforderung: Seid vorbereitet, da kommt was auf uns zu, und deshalb passt er gut zur aktuellen politischen Lage. Die Bundesregierung, allen voran der Kommunikationskünstler Robert Habeck, tut ja derzeit einiges, um das Schlimmste zu verhindern: Sie ruft zum Gassparen auf, verneigt sich vor dem Emir von Katar, bringt LNG-Terminals auf den Weg (auch wenn das für diesen Winter nur noch von begrenztem Nutzen sein wird), lässt in großem Stil Gas einkaufen. Sie betreibt damit etwas, was es etwa in der Pandemie zu selten gab: vorausschauende Politik. In der Pandemie war es meist so, dass sich das Unheil lange für alle sichtbar anbahnte, die Regierungen in Bund und Ländern aber nichts oder zu wenig taten. Und dann war es zu spät. Diesmal ist das anders. Winter is coming.

Noch viel bitterer nötig wäre diese Art der Politik beim größten Thema unserer Tage, dem Klimawandel, aber da klappt das nicht, jedenfalls nicht gut genug. Dabei sind Hitze und Dürre ja nicht erst coming, sie sind bereits da und für alle spürbar, selbst hier, in Mitteleuropa. Aber so richtig, richtig schlimm wird es wohl erst nach der nächsten oder übernächsten Wahl. Das ist, so seltsam das klingen mag, ein Teil des Problems.

Wie Moskau schon vor 32 Jahren Litauen das Gas abklemmte: 1990 stoppte die Sowjetunion die Gas- und Öl-Lieferung ans kleine Litauen, um dessen Unabhängigkeit zu verhindern, drei Monate lang. Welche Lehren hat man dort aus dieser Erfahrung gezogen?

CIA geht von 15.000 russischen Gefallenen aus, Selenskyj warnt Europa: Hinrichtungen, Folter, sexuelle Gewalt – internationale Experten dokumentieren massive Vergehen russischer Soldaten. Und: Die USA haben sich zu Opferzahlen auf russischer Seite geäußert. Das geschah in der Nacht.

Wie das Gas nach Deutschland kommt: Heute endet die Wartung der Pipeline Nord Stream 1. Fließt jetzt wieder Gas nach Europa? Wie gut sind die Speicher gefüllt? Und wie viel LNG wird über Häfen importiert? Verfolgen Sie alle Daten im Live-Tracker.

»Was wir jetzt brauchen, ist ein Gamechanger«: Kanzler Scholz wägt Waffenlieferungen an die Ukraine stets gegen die Gefahr ab, in den Krieg hineingezogen zu werden. Der tschechische Außenminister Jan Lipavský findet das zu zaghaft .

Ukrainische Präsidentengattin attackiert Putin: Olena Selenska hat eine Rede im Kapitol von Washington gehalten – und die US-Polit-Elite um mehr Waffen angefleht.

Das rote Grauen

Seit Jahren hege ich eine heimliche Bewunderung für die CSU. Das hat weder mit ihren in der jüngeren Vergangenheit eher ausbaufähigen Wahlerfolgen noch ihrem (in mehrerlei Hinsicht ebenfalls ausbaufähigem) Personal zu tun. Sondern mit einer Fähigkeit, die heute, im Zeitalter von TikTok und Instagram, sehr gefragt ist, von der CSU aber schon seit Jahren, ach was, Jahrzehnten kultiviert wird. Es geht um Selbstinszenierung.

Heute geht die Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Banz in ihren zweiten Tag. Das ist den Nachrichtenagenturen diverse Meldungen wert, Reporter fahren dorthin (ja, auch vom SPIEGEL). Und auch wenn der Auftrieb im Vergleich zu früher etwas nachgelassen hat, gibt es noch immer eine Menge Aufmerksamkeit, wie eigentlich zu jeder Klausur der CSU-Landesgruppe – etwas viel, wie ich finde. Man muss das ja mal ins Verhältnis setzen und sich vorstellen, ein ähnliches Gewese würde um die Sitzung der nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion gemacht, was grob vergleichbar wäre. Das passiert aber nicht, was nicht etwa daran liegt, dass die CSU so viel brillanter wäre. Das Positionspapier, über das sie im Kloster Banz debattiert, heißt tatsächlich »Mut zur Entscheidung«. So viel Worthülse muss man sich erst mal trauen.