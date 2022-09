Die Lage am Morgen Wie viele Milliarden dürfen's denn diesmal sein?

Die amerikanische Politik hat derzeit nur zwei Gesichter: Joe Biden, der Präsident, und Antony Blinken, der Außenminister. Sie setzen den Ton gegenüber Putin, sie bedienen in diesem Krieg die Klaviatur zwischen Drohen und Dämpfen, zwischen Zurückhaltung und Eskalation. So auch jetzt wieder, da sich abzeichnet, dass hinter den mutmaßlichen Sabotageexplosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 am ehesten Russland steckt – wovon westliche Nachrichtendienste wie der BND derzeit ausgehen. Es ist Biden, der die Konfliktkommunikation in der Hand hat.

Und Kamala Harris?

Sie äußerte zuletzt Sorgen, der Rechtsruck in vielen US-Bundesstaaten könne zu einem Ansehensverlust des ganzen Landes führen. Davor aber fiel sie lange Zeit eher durch interne Querelen auf, wie mein Kollege René Pfister schon im Januar in einem Porträt beschrieben hat. Der Tenor: Eine herrische Chefin lässt ihre Launen an den Untergebenen aus und erkennt Fehler immer nur bei anderen.

Harris hat es neben dem omnipräsenten Biden bis heute nicht geschafft, klarzumachen, für was genau sie steht. Sie dürfte damit eine der farblosesten Mächtigen des Landes sein. Was weiter nicht schlimm wäre, hätten die Demokraten derzeit nicht ein großes Vakuum, wenn es um die Nachfolge des 79 Jahre alten Bidens geht. Es ist schlicht kein Erfolg versprechender Nachfolger in Sicht.

Kamala Harris wäre eine Option gewesen, hätte sie besser ihre Schwerpunkte artikuliert, hätte sie eine prägnante Politik gemacht. Ihre Reise nach Südkorea wird an ihrer Konturlosigkeit wohl auch nichts mehr ändern.

US-Vizepräsidentin Harris in der Krise: »Ihr Büro ist eine Shitshow«

Arme Kirche

Früher galt die Regel, dass Krisenzeiten die Sternstunden der Kirchen seien. Die Menschen suchten Antworten auf die grundsätzlichen Fragen des Lebens, sie sehnten sich nach Ansprache und Seelsorge, die Kirchen waren Zufluchtsorte.

Ich weiß noch, wie ich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 einen Gottesdienst besuchte und überrascht war, wie viele Menschen auf den Bänken saßen. Man könnte meinen, dass sich die Kirchen auch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder füllen müssten. Doch davon habe ich bislang wenig bemerkt.