Die Lage am Morgen

Sein Publikum war demnach ein kleiner Zirkel von nur zwei Dutzend Mitgliedern, die teilweise minderjährig waren. Teixeira prahlte vor ihnen mit seinem Wissen, sie bewunderten ihn. Sie erhielten von ihm schon seit letztem Jahr jene Geheimdiensterkenntnisse, die nun weltweit Schlagzeilen machen: Demnach musste Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich im Streit zwischen dem Wagner-Chef Jewgenji Prigoschin und dem Verteidigungsminister Sergei Schoigu schlichten, demnach steht die ukrainische Flugabwehr deutlich schlechter da als bekannt und demnach überlegte Ägyptens Armee, Russland mit Raketen zu beliefern.

Natürlich ist die Frage interessant, welche Auswirkungen das Leak nun auf das Verhältnis der USA zu den Verbündeten hat. Doch noch mehr wundert man sich: Wieso hat ein 21-Jähriger mit dem relativ niedrigen Rang »Airman First Class«, auch wenn er einer Aufklärungseinheit angehört, Einblick in solche Geheimdokumente? Wurden sie ihm weitergeleitet oder war er selbst berechtigt, sie zu sehen?

Schon als Edward Snowden und Chelsea Manning Geheimnisse an Medien leakten, wurde die Tatsache diskutiert, dass mehr als eine Million Personen in den USA Zugang zu Informationen der Stufe »Top Secret« haben. Daran scheint sich wenig geändert zu haben. Teixeira, der in US-Medien als rechter Waffennarr beschrieben wird, scheint die Dokumente, im Gegensatz zu klassischen Whistleblowern, nicht geleakt zu haben, um damit die Öffentlichkeit zu erreichen – sondern nur, um sie gegen soziales Ansehen in seiner kleinen Online-Welt zu tauschen. Dennoch droht ihm nun eine Anklage unter dem Espionage Act und eine Haftstrafe.

Indien überholt China an Einwohnern

Der Tag ist von der Uno errechnet worden, er beruht also auf einer Schätzung und nicht auf absoluten Zahlen – und dennoch: Ab heute ist nicht mehr China das bevölkerungsreichste Land der Welt, sondern Indien. Es soll nun 1.425.775.850 Inder geben, mehr als dreimal so viele Menschen, wie in der ganzen EU leben, mehr als alle Einwohner Nord- und Südamerikas zusammen.