Die Lage am Morgen Schröder vs. Deutschland

Vor allem hat Marin Finnland in ihrer Amtszeit in die Nato geführt. Schon damals beim Auftritt mit Scholz in Oslo fiel auf, wie entschieden sie, deren Land eine 1340-Kilometer-Grenze mit Russland teilt, in Sachen Russland auftritt.

Es ging in Oslo um Visa für Russen: Sollten Bürgerinnen und Bürger des Aggressorstaats noch in die EU reisen dürfen? Insbesondere Scholz wollte daran festhalten, manche schienen anderer Meinung, folgten ihm aber. Nur Sanna Marin sagte sinngemäß, sie wolle keine Besucher in der EU, deren Staat ein anderes Volk mit Gewalt und Tod überzieht. Respekt.

Diesseits und jenseits der Mauer

Haben Sie schon mal die Berliner Mauer besichtigt – oder das, was von ihr übrig geblieben ist? Haben Sie wahrscheinlich. Aber waren Sie mal in »Little Berlin« und haben die dortige Mauer betrachtet?

Mödlareuth heißt der Ort, Hälfte in Franken (pardon: Bayern), Hälfte in Thüringen. Und weil die DDR hier wie in der Hauptstadt auf Beton statt auf Zäune setzte, wurde das geteilte Dorf zu »Little Berlin«.