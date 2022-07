Die Lage am Morgen Die irre Lust, Gerhard Schröder zu vernichten

Aber: Wie sich viele Bürger, SPD-Politiker und auch Journalisten dieser Tage im Furor gegen Gerhard Schröder unterhaken, ihn beleidigen, als sei er mindestens so schlimm wie Putin selbst, das empfinde ich als äußerst unangenehm und selbstgerecht. Diese Lust, einen Menschen zu vernichten! Geht es nicht ein wenig differenzierter? Zumindest mit einem Hauch von Restempathie mit einem, der sich offenkundig verrannt hat und dem offenkundig das innere Werkzeug fehlt, aus dieser Sackgasse der Trotzigkeit herauszufinden?

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Das geschah in der Nacht: Kiew hofft auf neue Raketen – und gerechte Strafen für Gräueltaten der Aggressoren. Im Streit um ukrainisches Getreide zeichnet sich eine Lösung ab. Und: Lettland führt den Wehrdienst wieder ein. Der Überblick.

Mehrheit der Deutschen fürchtet Gasmangel im Winter: Knapp zwei Drittel der Deutschen sorgen sich, dass ein möglicher Gasmangel im Winter auch die Privathaushalte treffen könnte. Fracking zur Gasförderung lehnen sie laut einer SPIEGEL-Umfrage trotzdem mehrheitlich ab.

Griechischer Minister will Deutsche anlocken – mit »Gastfreundschaft und mildem Wetter«: Die Inflation und die Aussicht auf einen kalten Winter vermiesen vielen Deutschen die Laune. Griechenland bietet sich nun als Lösung an: »Wir werden hier auf Sie warten.«

Gastbeitrag zu Deutschlands Ukraine-Politik: Die Verkehrung von Opfer und Täter ist in vollem Gang. Deutsche Unterwerfungspazifisten wollen die Ukraine zum Aufgeben bewegen, Kanzler Scholz bleibt unbefriedigend vage. Doch wenn der Westen Putin nicht in der Ukraine stoppt, steht der Frieden in Europa erst recht auf dem Spiel.

Podcast: Kaliningrad und der neue Eiserne Vorhang. Ist die russische Exklave Kaliningrad ein Problem für den Westen oder die Achillesferse des russischen Reiches? Die Antwort ist nicht so einfach, denn die geopolitische Lage birgt erhebliches Konfliktpotenzial.

Alte AKW-Schlachten

Heute startet eine sogenannte Anti-Atom-Radtour, die in den kommenden Tagen über mehrere Grenzen durch verschiedene Länder führen soll. Die von mehreren Anti-Atomkraft-Initiativen und -Organisationen initiierte Tour startet am belgischen Kraftwerk Tihange. Sie führt vorbei am Atommüll-Lager Ahaus in Westfalen, an den Urananreicherungsanlagen Gronau und Almelo (Niederlande) und schließlich zum AKW Lingen in Niedersachsen, wo es am Samstag zu einer großen Kundgebung kommen soll.