Die Lage am Morgen

Man kann sich fragen, ob ausgerechnet ein solch umstrittenes und zugleich zukunftsgestaltendes Gesetz im Schweinsgalopp durch Parlament gejagt werden sollte. Der ausführliche Streit im Parlament, der fachliche Diskurs bilden das Herz der Demokratie. Hätte es nicht doch Zeit bis nach den Sommerferien gehabt?

Am Mittwoch, zu Beginn der Plenarsitzungen, dürfen die Abgeordneten den Kanzler befragen, was zuletzt für den einen oder anderen emotionalen Ausbruch bei Olaf Scholz gesorgt hatte, wobei Ausbruch immer in Relation zur Gesamtbeschaffenheit des Kanzlers zu sehen ist.

Eine Debatte über Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe steht an, über die Einsetzung und den Arbeitsauftrag eines Cum-Ex-Untersuchungsausschusses (Arbeitszeile: »Ich kann mich nicht erinnern«) über Impulse für den Nato-Gipfel in Vilnius und Anträge zum Umgang mit Betroffenen, die an den Spätfolgen einer Infektion leiden, etwa an Post-Covid. Ein bislang völlig vernachlässigtes Thema in der öffentlichen Debatte.

Am Mittwoch schließlich will das Kabinett den Haushaltsentwurf für 2024 beschließen, der letzte Streitpunkt schien am Wochenende abgeräumt worden zu sein. Lisa Paus, die Familienministerin, soll nach anfänglicher Blockade des Finanzministers, zunächst wohl zwei Milliarden für ihr Herzensprojekt der Kindergrundsicherung bekommen. Nicht ganz die 12 Milliarden, die sie gerne zugesagt bekommen hätte – nun, Demokratie eben.

